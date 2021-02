Lévis confie sa gestion animalière à la SPA Beauce-Etchemin

Dans un contexte de pandémie marqué par la hausse des adoptions d’animaux domestiques, la Ville de Lévis a conclu une entente de 3,4 millions$, sur six ans, pour confier sa gestion animalière à la SPA Beauce-Etchemin.

L’annonce a été faite jeudi matin, lors d’un point de presse, par le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Visiblement heureux, ce dernier a évoqué une «bonification» par rapport au service actuel.

Selon lui, il «importe de viser l’adoption responsable. Cette pratique appliquée par la SPA consiste à conseiller le futur propriétaire pour qu’il adopte un animal qui correspond à son mode de vie et à le sensibiliser à l’importance de s’engager à long terme».

Un local temporaire est déjà ouvert à la population lévisienne, sur rendez-vous, au 8100, rue du Blizzard, dans le secteur de Charny. Des locaux plus spacieux seront aménagés d’ici l’automne 2021, assure-t-on.

Deuxième chance

Fondée en 2004, la SPA Beauce-Etchemin a dit s’engager à offrir les meilleures pratiques en gestion animalière en plus du service éthique. Sa directrice générale Brigit Hamel a parlé d’un «partenariat gagnant-gagnant».

«On est un refuge sans euthanasie, a-t-elle rappelé. On n’est ni (un organisme) gouvernemental ni subventionné. On recueille 1200 à 1500 animaux par année et tous ces animaux ont mérité leur deuxième chance (d’adoption).»