Plus de 122 M$ en subventions salariales pour Bell

Alors que sa division médiatique procède à d’importantes restructurations, le géant des télécommunications Bell a touché plus de 122 millions de dollars en subventions salariales de la part d’Ottawa au cours de la dernière année.

Le nouveau patron de Bell Média, Wade Oosterman, a confirmé, mardi, dans un mémo qu’il a fait parvenir hier à ses employés, que Bell Canada Enterprises (BCE) était inscrite au programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

« Nous avons demandé l’aide salariale du fédéral en 2020 », a-t-il entre autres écrit.

Le montant total s’élève à 122,85 millions. Cet argent « a été utilisé aux fins prévues », indique une porte-parole de l’entreprise, Vanessa Damha, soit notamment chez Bell Média, « qui a fait face à une baisse sans précédent de ses revenus publicitaires ».

Vague de licenciements

Le mémo de M. Oosterman était par ailleurs son premier envoyé aux employés de Bell Média depuis son entrée en poste, début janvier.

Il visait à les assurer que la vague de licenciements était terminée et suivait l’annonce, mardi, de la fermeture des radios sportives de TSN à Hamilton, à Winnipeg et à Vancouver.

La semaine dernière, Bell Média a licencié plus de 230 personnes, dont tous les journalistes de la radio parlée montréalaise CJAD.

Des postes dans de nombreuses salles de nouvelles de CTV News en Ontario ont aussi été abolis.

Une première purge avait eu lieu en janvier dans la haute direction, où au moins 10 patrons ont perdu leur emploi.

Profits en hausse

Dans son plus récent exercice financier, BCE a rapporté des profits en hausse de 28,9 % au 4e trimestre de 2020 par rapport à la même période un an plus tôt.

Les profits pour l’exercice 2020 ont toutefois connu une descente abrupte de 17 % comparativement à l’année précédente.

L’entreprise a aussi haussé le dividende de ses actions ordinaires de 5,1 % au 4e trimestre.