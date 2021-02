Près de 15 M$ en salaires et primes pour les dirigeants d’Agropur

Les principaux dirigeants d’Agropur ont eu droit à près de 15 M$ en salaires et primes de toutes sortes l’an dernier, selon les résultats financiers du géant laitier québécois obtenus par Le Journal.

Jeudi, des membres d’Agropur fâchés ont contacté Le Journal pour faire part de leur colère face à cette pluie de millions, après avoir appris, dans La vie agricole, qu’elle avait des emprunts à des taux de plus 9% et dans La Presse que les états financiers ne seraient plus rendus publics et dorénavant réservés aux membres.

Or, dans le rapport annuel dans sa version complète transmise au Journal par un producteur agacé par le comportement du transformateur, on y apprend que la rémunération des principaux dirigeants a été de près de 15 M$ l'an dernier, en baisse de 1,6 million de dollars, comparativement à 16,6 millions de dollars en 2019.

À lui seul, le conseil de direction, d’une dizaine de personnes, a eu droit à près de 13 M$ l’an dernier, comparativement à 8,6 M$ en 2019. Il s’agit d’une hausse de 51%, en raison notamment de la «rémunération incitative court terme et long terme», passée de 667 000$ à 6,7 M$.

Excédents stables

L’an dernier, le chiffre d’affaires d’Agropur était de 7,7 G$, en hausse de 5% par rapport aux 7,3 G$ en 2019.

Pour ce qui est de son excédent net, il s’est stabilisé à 39 M$, comme l’année précédente.

Du côté des ristournes déclarées, celles-ci sont passées de 30 M$ en 2019 à plus de 43,5 M$ l’an dernier, en hausse de 13,5 M$, ou 45%.

Agropur n’a pas donné suite, jeudi, à notre demande d’entrevue avec son président Émile Cordeau, à la tête de la coopérative de 2974 producteurs laitiers, pour fournir des détails sur la performance du transformateur qu'il dirige.

Faits saillants

Les principaux dirigeants d'Agropur sont les membres du conseil d'administration (13 sièges et 2 membres invités) et l'équipe du conseil de direction (10 postes).