Québec Issime en spectacle pour la réouverture du Théâtre Palace Arvida

C'est Québec Issime qui procédera à la réouverture du Théâtre Palace Arvida, à Saguenay, fermé depuis six ans pour des travaux de rénovation majeurs.

Le mariage était tout naturel. «Ç'a pris 30 secondes pour dire que c'était Québec Issime pour ouvrir le Palace», a expliqué jeudi le président de Diffusion Saguenay, Phil Desgagné.

Deux générations de la troupe, dont les sœurs Caroline, Karine et Marie-Ève Riverin, Michaël Girard, Marc-André Fortin et Claudine Bourdages pigeront dans le répertoire de tous les spectacles de Québec Issime pour six représentations, les 18-19-20-25-26-27 mars afin de rouvrir le Théâtre Palace Arvida, rénové au coût de près de 8 millions $. Le spectacle s’intitulera «15 voix, un piano».

«Québec Issime, ç’a été 20 ans de ma vie et ça se poursuit, a indiqué la directrice de la programmation et du marketing chez Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages, qui sera aussi de la distribution. C'était impossible pour moi de dire non à cette invitation-là. Enfin, on va remettre au citoyen et à la population cette salle-là.»

Le producteur de la troupe, Robert Doré, était ému de revenir au théâtre qui a vu naître Québec Issime. «Le Théâtre Palace nous a fait travailler, nous a fait créer tous ces spectacles qui connaissent du succès partout au Québec depuis 25 ans», a-t-il dit à TVA Nouvelles.

Son fils Pierre, directeur artistique du groupe, a été soulagé en voyant les résultats de la rénovation de la salle. «Je suis chialeux en ce qui concerne les rénovations de théâtre, l'architecture. Et je suis rentré dans le Palace, j'ai dit wow! C'est réussi. Ça aurait eu l'air quasiment de tricher que ce ne soit pas nous autres. On est vraiment contents.»

Sur scène, il n’y aura pas de grand déploiement comme l’a toujours fait Québec Issime, car on doit tenir compte de la distance.

«On va être 15 sur la scène, mais il n'y aura pas de techniciens en coulisses, a précisé Pierre Doré. On va faire un spectacle à grand déploiement vocal. On va être 15 voix. Un piano.»

Le grand patron de la troupe approuve le concept. «Ça va être une performance vocale à grand déploiement avec 15 chanteurs solistes qui ont marqué l'histoire de Québec Issime», a ajouté Robert Doré.

Dans la salle, aussi, il y aura des mesures sanitaires. Le masque de procédure sera obligatoire pour les spectateurs. Il y aura une distanciation de 1,5 mètre entre chaque bulle de la même adresse. La capacité du théâtre de 475 places sera réduite à une centaine de spectateurs. Aucun service de bar n'est autorisé. Puis, le spectacle débutera à 19 h pour permettre à tout le monde de respecter le couvre-feu.

«Toutes les mesures que le gouvernement annoncera, que ce soit en moins ou en plus, on les adaptera au concept du spectacle», a tenu à dire Claudine Bourdages.

Ce contexte n’enlèvera aucun plaisir aux artistes ni au public, croit le président de Diffusion Saguenay. «Pendant 1 h 30, je pense que les gens de Québec Issime vont vous charmer. Vous allez, à un certain moment donné, oublier votre masque», a indiqué Phil Desgagné.

Diffusion Saguenay attend de voir la réponse du public à ces six soirées d’ouverture et n’écarte pas la possibilité d’ajouter des supplémentaires.