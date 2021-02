Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 12 février:

«Scandales chez les stars»

Certaines vedettes affectionnent tout particulièrement les controverses. Elles souhaitent faire réagir, déranger, voire choquer les gens. Le chanteur Ozzy Osbourne fait évidemment partie de ce groupe. Avec celui qu’on surnomme le prince des ténèbres, la scène métal et l’univers de la téléréalité sont tout sauf banals.

Vendredi, 16 h, Investigation.

Doublé «Mini-maison: grande vie»

Ce n’est pas parce qu’on a une famille qu’on doit voir grand. Un couple modifie l’intérieur de sa mini-maison pour y placer un porte-bébé flottant et s’assurer que le canapé peut devenir une salle à manger. Aussi, un guide de pêche veut que son petit domicile reflète ses goûts.

Vendredi, dès 17 h, CASA.

«Les Victoires de la Musique 2021»

La 36e édition de la grande fête de la musique française pourrait bien être la soirée de Benjamin Biolay qui pourrait repartir avec les trophées de l’artiste masculin, de l’album et de la chanson de l’année. L’événement sera animé par le couple Stéphane Bern-Laury Thilleman.

Vendredi, 19 h, TV5.

«Ça finit bien la semaine»

C’est la Saint-Valentin en avance avec l’animateur de «Star Académie» Patrice Michaud qui joue à Cupidon, mais aussi grâce à Damien Robitaille qui offre des leçons de demandes en mariage et joue des chansons au piano, et à Sarah-Jeanne Labrosse qui parle d’amour.

Vendredi, 19 h, TVA.

«P.-S. Je t’aime»

Holly (Hilary Swank) a perdu Gerry (Gerard Butler), l’homme de sa vie, à la suite d’une maladie. Et le deuil est immense. Or, Gerry avait prévu le coup pour aider sa femme à remonter la pente, à se choisir, elle, grâce à diverses lettres et attentions.

Vendredi, 21 h 45, Elle Fictions.

«Pour une histoire d’un soir»

Trois voix féminines québécoises bien connues s’unissent et enchaînent leurs grands succès: Joe Bocan, Marie-Carmen et Marie Denise Pelletier. Ensemble, les trois populaires interprètes proposent un tout premier spectacle sur scène. Un rendez-vous marqué par des numéros originaux et une complicité unique.

Vendredi, 22 h, Télé-Québec.

«Les êtres chers»

Drame québécois signé Anne Émond qui suit les joies et les peines d’une grande famille, dont le patriarche s’est enlevé la vie. Parmi les enfants, il y a David qui fonde sa petite famille et qui doit apprendre à vivre avec sa grande sensibilité.

Vendredi, 23 h 05, ICI Radio-Canada Télé.