En Europe et chez nous, au Québec, on commence à ouvrir le débat sur les conditions de vie des jeunes en ces temps de pandémie. Ils sont confinés, prennent du retard dans leurs études, sont isolés et pour plusieurs, sans travail. Quand tous les secteurs économiques ou presque sont à l’arrêt, les jeunes en paient le prix. On en arrive à la conclusion qu’une génération complète se sacrifie pour sauver ses aînés.

Un jeune youtubeur franco-canadien, Gaspard G, a lancé une vidéo devenue virale. Il s’exprime sur le désarroi des jeunes dont la vie, selon lui, est gâchée.

Il pose la question: ne devrions-nous pas laisser les jeunes vivre leur vie à plein régime?

Dans son livre Les tyrannies de l’épidémie, le journaliste Christophe Barbier propose, quant à lui, que les aînés se confinent jusqu’à ce qu’ils reçoivent le vaccin.

Selon lui, les baby-boomers ont largement profité de la vie et il est temps qu’ils débarrassent le plancher.

Tasse-toi mononc’, t’as eu ton heure de gloire!

Il ne le dit pas aussi brutalement, mais presque... C’est un peu fort de café, mais comment ne pas en arriver là? Quand les gouvernements en Europe comme ici, au Québec, n’ont eu de cesse de répéter que tout ce confinement visait avant tout à sauver nos aînés.

En revanche, les 65 ans et plus qui sont ciblés ne se sont jamais sentis aussi vieux. Pourtant, ils sont loin d’être tous grabataires et improductifs.

Non seulement cette pandémie nous oblige à faire face à nos inégalités sociales, mais elle est en train de nous faire opérer un véritable clivage entre les générations.

Le gouvernement du Québec vient de lâcher du lest, quelques secteurs de l’économie reprennent leurs activités. Il le faut absolument.

Aucun gouvernement au monde ne peut se permettre de ralentir son économie éternellement. On a mis la santé au-dessus de tout, mettant notre vie économique et sociale sur pause. La fin de cette pandémie ne semble pas pour demain.

Toutefois, allons-nous réussir à remettre nos sociétés sur les rails sans que les aînés deviennent des boucs émissaires?