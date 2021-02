Une «explosion émotive» qui l’a mené à tuer son père

Le Montréalais qui a tué son père avant de jeter le cadavre dans un boisé a agi à la suite d’une « explosion émotive », a plaidé jeudi son avocat en rejetant la thèse du meurtre prémédité soutenu par la Couronne.

« Un fils qui assène entre 30 et 40 coups de couteau à son père... du nombre de coups, on peut inférer qu’il n’est plus en contrôle », a plaidé l’avocat de la défense, Me Martin Latour, au procès de Jérémie Fortier-Grenier, au palais de justice de Montréal.

Fortier-Grenier, 26 ans, est accusé d’avoir assassiné son père, Richard Grenier, en mai 2018, ainsi que d’outrage à son cadavre.

Les deux hommes entretenaient alors une relation difficile, mais le père avait accepté d’aller voir son fils qui venait de lui demander de l’aide à son ancien travail.

Planifié

Ce qu’il ignorait, c’est que Fortier-Grenier aurait préalablement cherché sur internet « comment trancher la gorge de quelqu’un » et « enterrer quelqu’un ».

« La victime croyait à tort reprendre contact avec son fils et lui rendre service alors que ce dernier avait plutôt planifié sa mort », avait expliqué auparavant la procureure de la Couronne, Me Claudine Charest.

Comme de fait, quand M. Grenier a rencontré son fils dans un stationnement d’un quartier industriel de l’arrondissement Saint-Laurent, ce dernier l’a poignardé à mort, avant de jeter le corps dans un boisé adjacent.

Mensonges

Si la défense admet que Fortier-Grenier a bel et bien tué son père, elle estime toutefois qu’il ne s’agit pas d’un meurtre au premier degré, mais plutôt au second degré [non prémédité], ou encore d’un homicide involontaire.

L’avocat est également revenu sur une série de mensonges de l’accusé, qui s’était inventé une double vie auprès d’une conjointe.

Il prétendait être superviseur pour Bombardier, avoir hérité d’un bateau, d’un chalet et d’une voiture... Alors qu’il vivait dans sa voiture.

« Ce n’est pas parce qu’il s’est inventé une vie que c’est un meurtrier », a plaidé le criminaliste.

La Couronne, de son côté, a maintenu qu’il s’agissait d’un meurtre prémédité, expliquant qu’un « mauvais plan est tout de même un plan ».

Les plaidoiries terminées, ce sera au tour du juge Claude Champagne de donner, lundi, ses directives au jury, qui commencera ensuite ses délibérations.