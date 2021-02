Une projection lumineuse pour honorer l’itinérant innu Raphaël Napa André

Après l’installation d’une halte-chaleur temporaire, la Ville de Montréal a décidé de poursuivre son hommage à l’itinérant innu Raphaël Napa André en dévoilant une projection lumineuse artistique jusqu’au 14 février.

L’œuvre d’Annik Boivin, créée en collaboration avec l’artiste autochtone Isaac Murdoch et le technicien mapping Simon Rock, a été réalisée à partir de dessins en hommage à l’homme originaire de la communauté innue de Matimekush—Lac John et des images fournies par sa famille.

Elle sera projetée de 17h30 à 18h30 sur la façade extérieure de l’organisme Porte ouverte, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, jusqu’au 14 février avec une date supplémentaire le 27 février prochain.

La création met également en avant de la musique composée par plusieurs artistes innus.

Cette projection lumineuse est considérée comme la première étape d’un hommage artistique rendu aux personnes autochtones qui se trouvent dans une situation d’itinérance.

«Les circonstances tragiques du décès de Raphaël Napa André ont bouleversé toutes les Montréalaises et tous les Montréalais. [...] Alors que la Ville de Montréal est engagée dans la réconciliation, je tiens à saluer la résilience des personnes autochtones en situation d’itinérance et réaffirmer notre volonté d’agir pour soutenir les plus vulnérables», a ainsi déclaré par voie de communiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Une murale mettant à contribution des artistes autochtones sera aussi réalisée à partir de l’été prochain.