Votre cœur en cadeau

Puisque donner ses organes est sans contredit le plus grand geste d’amour que l’on puisse faire, la fête de la Saint-Valentin est le moment idéal pour faire connaître vos volontés sur cet enjeu important.

Quand on sait qu’une personne peut sauver jusqu’à huit vies en donnant ses organes et améliorer la qualité de vie de dizaines d’autres grâce au don de tissus comme les valves cardiaques et les cornées, parler de don d’organes et de tissus serait probablement le plus beau cadeau à offrir lors du jour de l’amour. Chaîne de vie, un organisme fondé par Lucie Dumont (photo) et dont la mission principale est d’éduquer les jeunes au don d’organes et de tissus, vous invite à télécharger une carte de Saint-Valentin toute spéciale sur son site chainedevie.org. En plus de faire connaître votre volonté d’une façon ludique, vous offrirez un message porteur d’espoir pour les quelque 800 personnes en attente d’une greffe au Québec. chainedevie.org

Quand on a que l’amour

À quelques jours de la Saint-Valentin, l’Orchestre symphonique de Québec propose Quand on a que l’amour : Hommage à Brel, une immersion dans le monde du « Grand Jacques ». Diffusé gratuitement en direct du Grand Théâtre de Québec, sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l’Orchestre, ce soir dès 20h, ce concert se veut un hommage à l’homme qui se considérait non pas comme un artiste, mais comme un artisan dont l’unique talent consistait à bien assembler des mots et des sons. Les musiciens, qui porteront les classiques de Brel sur les arrangements magistraux de Gilles Bellemare, partageront la scène avec un grand amoureux de la chanson française et interprète privilégié du Dormeur des Marquises : Pierrot Fournier (photo).

Dan Pou au lac

La direction du Club de golf du lac St-Joseph a fait savoir à ses membres, mardi dernier, que Dany Poulin (photo) avait été nommé au poste de directeur général. Âgé de 50 ans et originaire de Québec, Dany Poulin (Dan Pou pour les intimes) compte sur une vaste expérience dans le monde du golf en tant que joueur et comme membre de différents clubs de la région de Québec. Il a dirigé le club de golf Trois-Saumons à Saint-Jean-Port-Joli, en 2020, avant de revenir à la radio, à l’hiver 2020. Dan compte une vingtaine d’années dans l’univers de la radio comme chroniqueur sportif et animateur. Son entrée en fonction à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est prévue pour le 1er mars. Dès lors, il pourra utiliser ses contacts dans le milieu du golf pour faire rayonner le club du lac St-Joseph à l’échelle régionale et aussi provinciale. Il succède à Frédéric Théberge qui occupait ces fonctions depuis deux ans.

En souvenir

Du 11 au 19 février 1967, la ville de Québec accueille les premiers Jeux d’hiver du Canada dans le contexte du Centenaire du Canada. Quelque 1800 athlètes en provenance des 10 provinces et des 2 territoires migrent vers la ville de Québec pour s’affronter dans 15 sports. L’Ontario sortira gagnant des Jeux pour le nombre de médailles avec 53, dont 21 en or et 21 en argent. Le Québec finira en 2e place avec 38 médailles. La Colombie-Britannique se classera en 3e place avec 30 médailles.

Anniversaires

Laurent Duvernay-Tardif (photo de gauche), porte-couleurs des Chiefs de Kansas City de la NFL, 30 ans...Richard Thibault (photo de droite), président de RTCOMM Inc., firme spécialisée en gestion de risques et résolution de crises, 66 ans...Stéphane Modat, ex-chef des cuisines du Château Frontenac...Maxime Talbot, ex-hockeyeur québécois de la LNH, animateur à RDS, 37 ans...Jennifer Aniston, actrice de télé et de cinéma, 53 ans...Sheryl Crow, interprète et compositrice américaine, 59 ans...Pierre Curzi, acteur, scénariste, 75 ans...Serge Lama, chanteur français, 78 ans...Eddie Shack, joueur de hockey de la LNH (1958-74), 84 ans. (Photo Laurent Duvernay-Tardif et Richard Thibault 2021)

Disparus

Le 11 février 2020 : Louis-Edmond Hamelin (photo), 96 ans, géographe de renom qualifié d'"aventurier du Grand Nord » et fondateur du Centre d’études nordiques de l’Université Laval... 2019 : Réal Giguère, 85 ans, figure emblématique de Télé-Métropole, animateur, comédien et scénariste... 2018 : Vic Damone, 89 ans, chanteur et acteur américain d'origine italienne... 2012 : Whitney Houston, 48 ans, l’une des chanteuses les plus populaires au monde... 2011 : Roger Gosselin, 75 ans, ancien animateur de radio et de télévision (TVA)... 2011 : Chuck Tanner, 82 ans, ex-gérant au baseball majeur... 2007 : René Lévesque, 81 ans, prêtre, théologien, philosophe, géographe et archéologue... 2000 : Roger Vadim, 72 ans, réalisateur, comédien et scénariste français... 1994 : Nicole Germain, 77 ans, grande dame de la radio et de la télévision québécoise.