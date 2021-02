67e Carnaval de Québec, en prolongation

Pour le plus grand bonheur des festivaliers contemplatifs, la majorité des sculptures et des monuments de glace et de neige dispersés en ville, y demeureront jusqu’au 21 février, prolongeant ainsi le Carnaval de Québec! De plus, tout comme les DéTours inattendus Loto-Québec et la Virée des sculptures Banque Scotia, la Chaîne YouTube du Carnaval réserve encore bien des surprises cette fin de semaine.

Ce soir dès 19h, des ateliers de mixologie avec Monsieur Cocktail, un BBQ hivernal en compagnie de l’équipe du Boucan et une prestation de Clay and Friends donneront envie de faire la fête à la maison. Lors de la dernière soirée virtuelle ce samedi 13 février, des entrevues réalisées avec des fous de l'hiver mettront de l’avant des courageux qui n’ont pas froid aux yeux. Puis le Talk-show 100% inédit On drague et on jase, filmé au Drague Cabaret Club, clora la soirée en beauté.