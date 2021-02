Bonne année du Buffle de métal

Selon l’astrologie chinoise, nous quittons aujourd’hui (Nouvel An chinois) l’année du Rat de métal pour entrer dans l’année du Buffle de métal, qui prendra fin le 31 janvier 2022. Ce cycle « lunaire » et annuel est souvent marqué par le labeur, la dureté, la rigueur, les obligations et les responsabilités. Autrement dit l’année Buffle de métal ne prône pas vraiment l’oisiveté, c’est même tout l’inverse. Elle invite d’ailleurs à plus de maturité et de conscience. Selon l’horoscope chinois 2021, aucune catastrophe ne se produira pendant cette année (virus) !!! Cette période sera donc propice à la reprise ou la consolidation de l’économie. Ce sera « Aide-toi et le ciel t’aidera ».

Bonne fête à la FQA

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) célèbre aujourd’hui son 45e anniversaire. C’est en effet le 12 février 1976 que l’organisme a été créé par un groupe de parents d’enfants autistes, sous le nom de Société québécoise pour enfants autistiques, en réaction à la ségrégation scolaire dont étaient victimes les élèves autistes à l’époque. Le nom change pour « Société québécoise de l’autisme » en 1983, puis pour la « Fédération québécoise de l’autisme et des autres troubles envahissants du développement » en 2001. L’année 2011 marque un nouveau changement de nom pour la Fédération qui devient la Fédération québécoise de l’autisme qui compte aujourd’hui 16 associations régionales, des membres associés et sympathisants et des partenaires publics et privés qui soutiennent la cause. Renseignements : https://www.autisme.qc.ca.

Le bon projet

La photo que j’ai utilisée mercredi dernier, dans ma page, pour illustrer le projet immobilier (condominiums) du club de golf de Cap-Rouge et accompagnant la nomination du nouveau directeur général, Marc Gélinas, était celle d’une première version pensée par l’architecte Pierre Martin, et qui n’a jamais été déposée à la ville de Québec. Voici donc ce matin, la photo officielle du projet déposé par le Groupe Tanguay, promoteur du projet, prévoyant le bâtiment plus à l’ouest que prévu et haut de 10 étages au lieu des 15 initialement prévus.

En souvenir

Le Carnaval de Québec de 1961 tient son Bal de la Régence au Château Frontenac avec sa reine Barbara-Ann et plus d’une centaine d’invités revêtant des costumes d’époque. Ce Bal se veut un rappel de la Régence au Québec entre 1715 et 1723.

Anniversaires

Alex Galchenyuk, attaquant des Senators d’Ottawa (LNH), 27 ans... Pierre Bernatchez, professionnel de golf... Guylaine Gagné, travailleuse à son compte... Kevin Fortin Simard, golfeur natif de Roberval, 35 ans... Owen Nolan, ex-joueur de la LNH avec les Nordiques de 1990 à 1995, 49 ans...Dean Bergeron, ex-athlète paralympique québécois, 52 ans... Grégory Charles, homme-orchestre québécois, 53 ans... Michel Petit, ex-défenseur avec les Nordiques de 1989 à 1991, 57 ans... Deano Clavet, ex-boxeur, comédien et acteur, 60 ans...

Disparus

Le 12 février 2020 : Christie Blatchford (photo), 68 ans, chroniqueuse de journaux , journaliste, animatrice canadienne et première femme chroniqueuse sportive du Canada entre 1975 et 1977... 2018 : Louise Latham, 95 ans, actrice américaine (Bernice Edgar dans le film de 1964 d’ Alfred Hitchcock, Marnie)... 2017 : Al Jarreau, 77 ans, légendaire chanteur américain de jazz récompensé sept fois par les Grammys... 2016 : Kenny Easterday, 42 ans, l’homme tronc rendu célèbre par le film de Claude Gagnon... 2015 : Raymond Parrot, 75 ans, ex- directeur général de Citadelle Chevrolet Cadillac Buick GMC de Lévis... 2014 : Sid Caesar, 91 ans, acteur, scénariste et compositeur américain... 2012 : David Kelly, 82 ans, acteur irlandais... 2009 : Alison Des Forges, 66 ans, historienne américaine... 2000 : Tom Landry, 75 ans, entraîneur de la NFL, a dirigé les Cowboys de Dallas pendant trois décennies... 2000 : Charles Schulz, 77 ans, bédéiste, créateur de Peanuts... 1979 : Jean Renoir, 85 ans, réalisateur, scénariste et producteur français... 1920 : Aurore Gagnon, 10 ans, Aurore l’enfant martyre, victime de maltraitance de la part de sa belle-mère et de son père.