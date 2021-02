Comment aider ma sœur, une endeuillée de la COVID-19?

Ma sœur et moi avions marié les deux frères, et toute notre vie nos deux couples sont restés très près l’un de l’autre. Mon beau-frère est malheureusement décédé en avril dernier de la COVID-19 et on n’a pas pu lui faire de funérailles proprement dites. Depuis, ma sœur vit ça comme un crime de lèse-majesté de n’avoir pas pu véritablement lui rendre hommage. Comme c’est elle en plus qui l’avait incité à venir vivre dans la maison de retraite où il a attrapé la funeste maladie alors qu’elle est toujours en vie et n’a eu aucun symptôme, elle s’en veut. Avec mon mari, on ne sait plus comment faire pour la sortir de sa torpeur. Avez-vous une suggestion ?

Sœur aînée désolée

Les rites de passage étant très importants pour plusieurs, pourquoi ne pas organiser avec votre sœur une cérémonie de funérailles, sans corps évidemment, pour commémorer le décès de son mari ? Dans votre bulle de trois, il sera aisé de garder vos distances et de raconter le parcours terrestre de cet homme selon vos trois points de vue. Lui faisant ainsi officiellement vos adieux, ça devrait permettre à votre sœur d’entamer son deuil de façon plus sereine.