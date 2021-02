Confinement chez les jeunes: lueur d’espoir pour le retour au sport organisé

Il y a une lueur d’espoir pour les jeunes sportifs du Québec: les représentants du milieu ont rencontré vendredi la Santé publique qui leur a confirmé que le sport «fait partie de la solution».

Le Journal a joint, vendredi soir, le directeur général adjoint de Sports Québec, Rémi Richard, qui a confirmé la nouvelle. La rencontre a réuni les représentants du milieu sportif qui en sont ressortis encouragés.

Faible nombre d'éclosions

La Santé publique a en effet pris en compte le très faible nombre d’éclosions dans les sports. Le Journal révélait vendredi qu’elles se chiffraient à 44 depuis le mois d’août, tous âges confondus. De ce nombre, seules 10 concernaient les sports organisés, a appris Le Journal, dont la majorité s'est produite dans des ligues d’adultes.

La date pour le retour au jeu des jeunes n’a pas été déterminée, mais les travaux en ce sens s’amorceront dès le début de la semaine. On espère mettre le tout en place «dans les plus brefs délais», indiquent Sports Québec et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Le principal enjeu qui se dégage des discussions avec la Santé publique demeure les rassemblements possibles avant et après les entraînements ou matchs chez les jeunes. Mais Sports Québec a fait valoir que le milieu est capable de mettre en place les balises. Sa présidente, Julie Gosselin, indique qu’«en sport, nous évoluons toujours avec des règles, c’est l’essence même de nos disciplines encadrées».

Le tout nécessitera la responsabilisation de chacun, estiment les organismes.

Éthique sanitaire

«Nous croyons fermement que les jeunes sportifs du Québec peuvent contribuer largement à l’application des consignes dans le but d’adopter une éthique sanitaire impeccable dans un environnement sécuritaire et encadré. Nous sommes plus que confiants du rôle que les jeunes peuvent jouer afin de lutter contre la COVID-19 et nous sommes persuadés qu’ils font partie de la solution», a affirmé par communiqué Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ.

Au cours des derniers jours, de nombreuses voix se sont élevées pour réclamer un retour au jeu. Des fédérations sportives, des parents, des élus et l'ambassadeur sportif Pierre Lavoie se sont tous prononcés sur l'importance de relancer l'activité avec l'encadrement nécessaire pour assurer une pratique sécuritaire.