COVID-19 : aucun nouveau décès à Québec

Pour la deuxième fois cette semaine, aucun nouveau décès attribué à la COVID-19 n’était à déplorer dans la région de la Capitale-Nationale, vendredi.

Un ajustement a même été apporté au bilan cumulatif pour y retirer un décès, à la suite d’une enquête épidémiologique qui a permis de conclure que celui-ci n’a finalement pas été causé par le coronavirus. Le total des victimes depuis le début de la pandémie s’établit donc à 959.

Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, le nombre de personnes hospitalisées est stable. Selon les plus récentes données disponibles, 52 lits étaient occupés par des patients infectés par le virus dans les hôpitaux de la région, dont huit aux soins intensifs, soit une baisse d’une hospitalisation par rapport à la veille.

La Capitale-Nationale a par ailleurs déclaré 45 nouvelles infections, soit un niveau comparable à jeudi et à la moyenne quotidienne de la semaine dernière (41).

Regain en Chaudière-Appalaches

Malgré une population moins élevée, la Chaudière-Appalaches a rapporté plus de nouveaux cas que sa voisine, avec 57 personnes contaminées recensées sur une période de 24 heures. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis dix jours. La région déplore également deux décès supplémentaires, pour un total de 279 morts depuis le début un an.

Dans les hôpitaux de la Chaudière-Appalaches, 15 personnes recevaient des soins pour la COVID-19, dont six aux soins intensifs, soit une baisse de deux par rapport à la veille.

La vaccination, de son côté, avance à petits pas. Depuis jeudi, 152 injections ont été données au nord du fleuve (pour un total de 27 259 doses distribuées) comparativement à 448 injections réalisées au sud du fleuve (pour un total de 11 162 doses données).

Elle s’est toutefois accélérée à l’échelle du Québec, alors qu’un grand total de 7 927 doses ont été administrées sur la même période.

Dans les autres régions

Ailleurs, un bond de sept nouvelles infections a été noté en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Quatre cas de coronavirus se sont ajoutés dans le Bas-Saint-Laurent ainsi qu’au Saguenay–Lac-Saint-Jean, alors que la Côte-Nord, elle, s’en tire encore une fois à bon compte, avec aucun nouveau cas de contamination.

À travers tout le Québec, la tendance à la baisse des hospitalisations s’est poursuivie avec une diminution de 25, alors que 849 personnes étaient soignées dans les hôpitaux de la province. La courbe de transmission est quant à elle repassée sous la barre des 1000 cas, avec 984 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. On regrette toutefois 25 nouveaux décès.