Des propriétaires de chalets reçoivent des demandes de réservation illégales

Des propriétaires de chalets locatifs constatent à regret que plusieurs potentiels clients tentent toujours de contourner les règles sanitaires.

• À lire aussi: Changements au code de couleurs: «Il faut être encore prudent pour quelques semaines», dit Christian Dubé

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

En effet, des propriétaires reçoivent un nombre constant de demandes de réservations qui ne respectent pas les limites de la bulle familiale.

Sébastien Rhéaume possède un chalet à Saint-Tite. Depuis deux mois, il en fait la location. Cependant, M. Réhaume a déclaré devoir refuser une dizaine de demandes par semaine, car celles-ci ne respecteraient pas les critères établis par la Santé publique.

«Je reçois plus de demandes illégales que légales. Que ça soit des étudiants, deux familles en même temps ou un petit groupe de collègues de travail, ça n’arrête pas», a-t-il affirmé.

Un constat similaire s’est posé à Grandes-Piles, en Mauricie, où le propriétaire des chalets Lacoss, Marc Cossette, doit souvent répondre à des questions concernant les restrictions.

«On va nous demander si nos chalets sont collés et si on peut voir le voisinage. Les gens ont peur de se faire dénoncer et préfèrent se cacher», a-t-il déclaré.

Marc Cossette demeure à proximité de ses quatre chalets en location, ce qui lui permet de les surveiller plus étroitement.

En Mauricie et au Centre-du-Québec, on compte 360 résidences de tourisme au Québec, sur un total de 7896. Le ministère du Tourisme souligne que les locateurs qui ferment les yeux sur des réservations illégales peuvent aussi se voir remettre une contravention.

Pour Sébastien Rhéaume, la réalité des propriétaires de chalets grands formats est plus difficile que la sienne. «Les locateurs ont faim. L’hypothèque sur ces gros chalets est énorme et une seule famille à la fois ne suffit pas», a-t-il soutenu.