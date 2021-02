«Deuxième chance»: «Je ne m’attendais pas à vivre une aussi belle expérience» - Monic Néron

Nouvelle recrue à «Deuxième chance» et coanimatrice du nouveau magazine «L’avenir nous appartient», Monic Néron se dit choyée de collaborer à des émissions empreintes d’espoir et de positivisme. La journaliste d’enquête nous ouvre la porte de son univers et nous parle de ses projets.

Après avoir travaillé plusieurs années à la radio comme collaboratrice spécialisée en affaires judiciaires - à l’émission matinale «Puisqu’il faut se lever», animée par Paul Arcand, au 98,5 FM -, Monic Néron travaille désormais plus devant les caméras que derrière un micro. La jeune femme se dit d’ailleurs privilégiée de présenter, en compagnie de Marina Orsini, la quatrième saison de «Deuxième chance», diffusée à Radio-Canada.

«En 2019, j’ai eu l’occasion de travailler sur la série documentaire d’enquêtes “Le dernier soir” en compagnie du producteur Guillaume Lespérance et de la productrice au contenu Manuelle Légaré, qui travaillent aussi sur “Deuxième chance”. Nous avions adoré travailler ensemble, et lorsqu’ils ont su que Patrick Lagacé ne reviendrait pas, ils m’ont offert sa place sur un plateau d’argent. J’étais vraiment ravie, mais je ne m’attendais pas à vivre une aussi belle expérience.»

Des histoires riches en émotions

Habituée à mener des enquêtes difficiles sur le plan humain, Monic Néron ne cache pas qu’elle est passée par toutes sortes d’émotions lors des tournages de l’émission.

«Les participants à “Deuxième chance” mettent tellement d’espoir à retrouver des gens importants dans leur vie qu’il n’y a pas d’annonces qui sont faciles à faire, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Lorsque j’ai dû annoncer le décès d’une personne que nous recherchions, j’ai craqué. Ce sont des moments très intenses à vivre. Il n’en demeure pas moins qu’il est extrêmement beau et touchant de voir l’émotion dans le visage des gens lors des retrouvailles. J’espère d’ailleurs que “Deuxième” chance connaîtra une cinquième saison, car nous avons encore plusieurs belles histoires à raconter.»

La jeune femme est très heureuse de partager la tête d’affiche de cette émission avec son idole, Marina Orsini. «J’admire Marina depuis toujours! Petite, j’écoutais tout ce qu’elle faisait. Je me pince encore; je n’en reviens pas de travailler avec elle. Toutefois, nous n’avons pas eu l’occasion de nous croiser très souvent lors des tournages, car nous tournions nos histoires en parallèle.»

Une belle dose d’espoir

Monic Néron est aussi très fière de présenter le nouveau magazine «L’avenir nous appartient», qu’elle coanime avec son amie et complice Émilie Perreault. «Après avoir travaillé à l’émission de Paul Arcand, Émilie et moi voulions développer un projet d’émission ensemble. C’est ainsi que nous avons créé “L’avenir nous appartient”, un magazine basé sur le journalisme de solution. Il s’agit d’une forme de journalisme qui aborde un problème de manière constructive en mettant en lumière des solutions pour le régler. Dans les 12 épisodes de la saison, on parle avec des gens du public et diverses personnalités des manières de vivre en couple, d’environnement, d’économie, de racisme systémique et de différents enjeux sociaux. Nous voulons donner un peu d’espoir aux gens à travers tout ce que nous vivons en ce moment.»

Sur le plan personnel, Monic Néron, qui est maman d’un petit garçon d’un an et demi prénommé Tom, arrive à concilier ses engagements et ses responsabilités familiales. «Mon chum, Frédéric Nassif, est réalisateur. Il fait d’ailleurs partie de l’équipe de réalisateurs de “Deuxième chance”. Notre fils va à la garderie, et tout se passe bien pour nous. Tom nous étonne chaque jour par sa grande vivacité d’esprit. Il est “mon héritier d’amour”!» s’exclame-t-elle en terminant.

«Deuxième chance» est diffusée les samedis à 20h, à Radio-Canada, et «L’avenir nous appartient» les jeudis à 21h, à Télé-Québec.

Un film documentaire à venire: «La parfaite victime»

Monic Néron et Émilie Perreault, qui ont travaillé ensemble pour la première fois en 2017, sur l’affaire Gilbert Rozon, ont la ferme intention de faire paraître cette année un film documentaire ayant pour titre «La parfaite victime».

«Pendant trois ans, nous avons suivi des gens qui sont passés dans le système de justice dans le cadre d’affaires d’agressions sexuelles. Plusieurs se sont confiés à nous, sur leurs expériences et sur le fait qu’ils n’ont pas pu se rendre devant les tribunaux. On se penche ainsi sur les préoccupations actuelles, et je crois que nous apporterons des réponses sur ce qui ne fonctionne pas dans notre système de justice. Ce film devrait sortir ce printemps ou au cours de l’année.»