Dilemme difficile à résoudre

Je vous écris dans l’espoir que vous puissiez m’aider à trouver les bons mots pour corriger la situation délicate dans laquelle je me trouve. Depuis que mon père est à la retraite, je ne peux plus parler seule à seule au téléphone avec ma mère, qui elle, était à la retraite avant lui.

Je précise qu’avant qu’il ne soit à plein temps à la maison, mon père ne parlait que très rarement au téléphone. Je pouvais donc converser le temps que je voulais avec ma mère, presque tous les jours d’ailleurs, sans que celui-ci n’intervienne. Mis à part les week-ends où ils me téléphonaient en duo et c’était bien ainsi.

Sauf que désormais, mon père, qui a un ego assez important, prend toute la place dans les conversations. Il coupe la parole de ma mère et cela m’ennuie, car je ne peux pas avoir de nouvelles d’elle qui soient réelles, avec mon père qui transforme trop souvent les situations en banalités ou en drames, selon ses humeurs.

Comment faire pour lui dire que j’ai besoin de parler à ma mère sans sa présence permanente ? Surtout qu’il est très susceptible et que je ne veux pas le blesser.

Une fille qui s’ennuie de sa mère prisonnière de son mari

Dites-vous d’abord que la prise de retraite crée toujours de grands bouleversements dans la dynamique familiale. Que ce soit celle entre vos deux parents ou celle entre vous et eux. Tout le monde doit faire l’effort de s’ajuster pour la rééquilibrer sans léser qui que ce soit. Mais comme on ne peut s’ajuster sans se parler, il va falloir passer par-dessus votre peur de parler à votre père pour que ça fonctionne.

En quittant sa bulle de travail, votre père a perdu le milieu qui le valorisait, il cherche donc à compenser en se creusant une place aussi importante ailleurs, et c’est votre relation avec votre mère qui s’en trouve affectée, puisqu’il cherche à en faire partie à tout prix, même au prix de vous être désagréable.

Tout le monde, vous y compris, devez faire le deuil de ce qui existait avant, pour s’investir dans la construction d’une nouvelle relation à trois. Et votre mère qui ne dit mot doit aussi s’impliquer dans cette opération pour ne pas s’immoler en victime d’un homme qui cherche à prendre toute la place.

Il faut donc que vous ayez une franche conversation en tête à tête avec votre père pour lui donner votre point de vue, et votre mère devra faire pareil. Il n’y a rien comme une vérité dite calmement et sans agressivité pour apaiser les esprits et clarifier un débat de fond.