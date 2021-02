Isaac Belliveau hante ses anciens coéquipiers

Le défenseur Isaac Belliveau est venu hanter ses anciens coéquipiers de l’Océanic de Rimouski avec un but en prolongation pour donner la victoire 2-1 aux Olympiques de Gatineau vendredi, dans l’environnement protégé du Centre Vidéotron de Québec.

Xavier Cormier a frappé le poteau sur une descente à trois contre un. Sur la relance, Belliveau s’est amené seul devant le gardien Creed Jones qu’il a battu d’un revers, par-dessus l’épaule. L’Océanic avait dominé la troisième période pour créer l’égalité 1-1 sur une belle pièce de jeu individuelle de William Dumoulin (6e). Les défenseurs Tyson Hinds et Jérémie Biakabutuka ont obtenu des mentions d’aide.

Une première période sans but

Une première période disputée à vive allure et assez partagée comme l’indique le chiffre des lancers de 7-5 en faveur des Olympiques. Creed Jones a réalisé quelques beaux arrêts à son retour avec l’Océanic après un passage avec les Sea Dogs de Saint John. Le trio de Bolduc, Cormier et Raska a été le meilleur dans le camp de l’Océanic. Bonne période également pour les défenseurs Hinds et Biakabutuka, très solides depuis leur arrivée avec l’Océanic.

Il a fallu attendre la 37e minute de jeu pour voir un premier but. Ce sont les Olympiques qui ont ouvert la marque par l’entremise de Kieran Craig (5e) qui a complété les efforts d’Olivier Boutin et Antonin Verreault. Quelques instants plus tard, Émile Lambert s’est retrouvé fin seul devant le gardien des Olympiques, Rémi Poirier, à la suite d’un revirement, mais il n’a pas été en mesure de battre le choix de 6e ronde des Stars de Dallas. En toute fin de période, Jones a empêché le petit Verreault de doubler l’avance des Olympiques en étirant la jambière pour réaliser tout un arrêt. En milieu d’engagement, Zachary Bolduc a réalisé une belle percée jusqu’au gardien Poirier qui a été solide.

En bref

C’était le premier match entre les deux équipes cette saison. Outre le retour du gardien de 20 ans Creed Jones, Serge Beausoleil a apporté deux autres changements à sa formation par rapport au match de dimanche dernier face aux Cataractes. Le défenseur Mathis Gauthier et l’attaquant William Dumoulin ont réintégré l’alignement à la place de Darick Louis-Jean (soumis au ballottage) et Luka Verreault laissé de côté. Le défenseur Philip Casault est le seul blessé dans le camp de l’Océanic. L’attaquant Xavier Ducharme a été retranché pour un 2e match de suite.