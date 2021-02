Jeune Personnalité d’Affaires 2020

La Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) fera briller la relève d’affaires d’ici, lors du 29e Gala JPA Banque Nationale, le 25 février à 18h, en honorant huit lauréats qui excellent dans différents domaines. Chacun d’eux a épaté le jury de la JCCQ par sa détermination, son leadership, sa vision et ses réalisations inspirantes. Le Gala JPA Banque Nationale présenté en mode virtuel, reconnaîtra leur contribution exceptionnelle dans la région, dévoilera le coup de cœur Banque Nationale et couronnera la Jeunes Personnalité d’Affaires 2020. Celle-ci remportera une visibilité d’une valeur de 25 000 $.

Faites connaissances avec:

Rachelle Séguin, présidente de OMY Laboratoires

(JPA Commerce de détail et commerce électronique)

À seulement 23 ans, Rachelle a cofondé OMY Laboratoires, une entreprise se spécialisant dans la vente, la formulation et la fabrication de dermocosmétiques. L’objectif de l’entrepreneure passionnée : que son entreprise florissante qui emploie maintenant 26 personnes devienne le nouveau pôle d’innovation canadien en dermocosmétiques.

Dave Welsh, président de Défi-Évasion

(JPA Culturel, artistique et divertissement)

Dave est derrière l’entreprise bien connue Défi-Évasion. Père de famille et grand voyageur, l’homme d’affaires qui se démarque par son énergie et sa vision singulière du divertissement souhaite amener son entreprise encore plus loin, notamment en termes de développement durable.

Sophie Villeneuve, vice-présidente de Catapulte

(JPA Marketing et communication)

Sophie est une boule d’énergie et d’efficacité. Femme d’affaires dynamique, elle a une grande facilité à établir, à entretenir et à enrichir ses réseaux de contacts. En plus d’être vice-présidente de Catapulte, un bureau de communication, elle a notamment cofondé une start-up techno et un espace de coworking.

Andréanne Martin, présidente de Andréanne Martin

(JPA Santé, sport et nutrition)

Coauteure de trois best-sellers et chroniqueuse dans les médias, la diététiste-nutritionniste Andréanne respire la joie de vivre et le bien-être. Elle contribue à améliorer l’accès et la qualité des services en soin de santé. Son leadership et son dynamisme lui permettent de propulser plusieurs grands projets.

Sylvie Bougie, présidente de Vigi services juridiques

(JPA Services professionnels)

Sylvie met son talent et ses connaissances au service de la communauté. Elle simplifie l’accès à la justice et au monde des finances, notamment grâce à ses livres Éviter les pièges en affaires et Maximiser la valeur de son entreprise. Femme d’affaires active, elle transmet sa passion pour l’entrepreneuriat en tant que conférencière.

Dominic Goulet, directeur général de Québec numérique

(JPA Social et communautaire)

Le domaine numérique n’a plus de secrets pour Dominic. Ses idées novatrices et son dévouement auprès de la relève d’allier ses passions. Il est d’ailleurs depuis quelques années un mentor et un ange investisseur qui s’implique auprès des entrepreneurs de la région de Québec.

Alexandre Boucher-Doddridge, président-directeur général de Les solutions horticoles HerbiaEra

(JPA Technologie de l’information et innovation)

Afin d’aider les particuliers à cultiver sans effort des mini-légumes et des herbes à la maison, Alexandre a cofondé Les solutions horticoles HerbiaEra. L’homme d’affaires y promeut une agriculture plus durable et responsable. Très impliqué dans son milieu, il prend le temps de partager son expérience auprès des jeunes.

Catherine Dionne-Foster, présidente-directrice générale de Brasserie Artisanale La Korrigane

(JPA Tourisme, restauration et hébergement)

Après avoir travaillé comme géologue dans le Grand Nord, Catherine a fondé en 2008 la Brasserie Artisanale La Korrigane. Cette femme d’affaires se démarque par une approche humaine et créative. Sensible et colorée, elle souhaite inspirer les gens à générer des effets positifs sur l’humanité.

