La violence politique est-elle inévitable?

Tout en observant le déroulement de la procédure de destitution en lien avec l’attaque contre le Capitole le 6 janvier dernier, je m’intéresse aux enquêtes liées aux manifestants ainsi qu’aux réactions de la population américaine.

À ce chapitre, un récent sondage du Survey Center on American Life a attiré mon attention parce que les résultats sont à la fois surprenants et malheureux. Ils seraient 30% à croire qu’il faut parfois recourir à la violence lorsque nos décideurs échouent à bien nous protéger. La proportion est encore plus élevée si on ne se concentre que sur les participants républicains. Au sein de ce groupe, ils sont 39% à envisager un recours éventuel à la violence.

Non seulement ces chiffres doivent-ils être étudiés à la lumière des incidents du 6 janvier, mais il faut étonnamment rappeler que les répondants au sondage vivent dans une des plus vieilles démocraties du monde occidental! La violence ne serait donc pas l’apanage d’une faction marginale d’extrémistes.

Même s’il faut éviter de s’emporter ou de craindre constamment des actions violentes, les perceptions révélées dans le sondage doivent malgré tout être prises au sérieux. On ne va pas attaquer le Capitole et les institutions à répétition, mais, lorsque plus du tiers de la population évoque la possibilité ou la nécessité de le faire, on prend des notes.

D’autres données du document du Survey Center on American Life méritent aussi notre attention. De tous les répondants, ceux qui disent appartenir à la droite évangélique adhèrent aux théories du complot et à QAnon dans une proportion beaucoup plus forte. Quand on connaît l’importance de cette droite religieuse pour les politiciens républicains, on comprend un peu mieux pourquoi ceux de la Chambre et du Sénat se refusent à condamner leur président.

Dans l’ensemble, ce sondage confirme une fois de plus le fossé qui sépare plusieurs de nos voisins américains ainsi que la polarisation politique. Si vous le consultez, vous constaterez à quel point les perceptions diffèrent selon la ligne de parti.

Une dernière petite note au sujet de ce coup de sonde. Malgré les problèmes et les tensions qui touchent la société américaine, ils sont encore très nombreux à être convaincus que le mode de vie américain est supérieur. Appliquer ce mode de vie ailleurs sur la planète contribuerait à bâtir un monde meilleur.

J’ai maintes fois souligné que la société américaine n’avait de cesse de me surprendre. Même profondément divisés, au point où certains justifient le recours à la violence, nos voisins continuent à être fiers de leur pays et à être convaincus de la supériorité de leurs valeurs et de leur système.