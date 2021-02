L’art qui inspire: la virée des sculptures Banque Scotia

La Banque Scotia s’associe au Carnaval de Québec en présentant la Virée des sculptures Banque Scotia, une incursion artistique à travers la ville, rythmée par un jeu interactif aux prix alléchants. « Nous sommes très heureux de nous associer à la 67e édition du Carnaval de Québec. Ce rendez-vous hivernal fait la fierté des gens de Québec, tout en consolidant son engagement auprès de la communauté », affirme Eric Marceau, directeur de la succursale de Lebourgneuf.

La Virée des sculptures Banque Scotia, parsemée d’une centaine de créations glacées et enneigées évoluant entre les mains de talentueux artisans du froid, guide les festivaliers vers Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Saint-Jean-Baptiste, la Place D'Youville, la Place Jean-Béliveau, l'avenue Cartier, l'avenue Maguire, la Grande Allée, le Vieux-Québec et le Petit Champlain. Grâce à l’application disponible sur le site app.carnaval.qc.ca, ce parcours contemplatif prend un tournant interactif et même compétitif! Plus les participants admirent de sculptures et « scannent » des codes QR, plus ils accumulent des points qui se multiplient lorsque le mercure dégringole. Ceux qui auront été « plus forts que le frette », courent la chance de gagner l’un des 300 prix offerts par la Banque Scotia, dont le grand prix de 2 000$ en argent. « La Banque Scotia poursuit ainsi sa tradition et nourrit sa passion pour le soutien des arts. Sous toutes ses formes, l’art nous amène à poser un regard différent sur le monde et ouvre notre esprit à de nouvelles idées », souligne Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Québec et Est de l’Ontario.

Photo Banque Scotia

Au fil de leurs découvertes, les festivaliers s’arrêteront, entre autres, devant deux succursales. D’abord à Lebourgneuf, où des joueurs de hockey sculptés dans la glace rappellent l’important soutien de l’institution financière envers le hockey communautaire. Puis en face de Place Québec en Haute-Ville, une sculpture illustre un enfant qui s’adonne au plaisir de la lecture à travers des livres québécois. Cette sculpture met en lumière l’importance qu’accorde la Banque Scotia, entre autres, au domaine de l’éducation dans son engagement au sein de la collectivité. En effet, avec sa nouvelle plateforme ScotiaINSPIRE, la Banque souhaite s'associer avec des organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi ou qui aident les gens à s'adapter aux changements sociaux-économiques afin qu’ils puissent avoir du succès financier. Cette initiative représentant 500 millions de dollars sur dix ans s’appuie sur trois piliers fondamentaux: L’éducation, pour « accroître le taux de diplomation d’études secondaires et la poursuite d'études postsecondaires ». L’inclusion, afin « d’aider les nouveaux arrivants à s'intégrer plus rapidement et à trouver un emploi satisfaisant ». Et l’emploi, « pour éradiquer les obstacles à l'avancement de carrière pour les groupes sous-représentés ». « La Banque Scotia reconnaît que la force de la communauté réside dans celle de chaque individu qui aspire à s’épanouir à travers ses passions et un métier qu’il aime, pour ainsi contribuer à la prospérité et au tissu social de sa collectivité. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus inclusif et résilient, pour l’avenir de tous », estime Mme Brouillard.