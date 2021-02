Le Guide de l’auto 2021, numéro un des ventes de livres au Québec

Le palmarès Gaspard, qui mesure la vente de livres au Québec, révèle que le Guide de l’auto 2021 a été le livre le plus vendu de l’année 2020, toutes catégories confondues.

Malgré la pandémie et les circonstances qu’elle a engendrées, notre ouvrage a continué de gagner la confiance de dizaines de milliers de Québécois. Pas besoin de vous dire que nous vous en sommes très reconnaissants!

La production de l’édition 2021 du Guide de l’auto n’a pas été de tout repos. La pandémie et les conséquences qu’elle a engendrées ont forcé notre équipe à redoubler d’ardeur pour pouvoir vous présenter les essais routiers de tous les nouveaux modèles de l’industrie.

Nous sommes également très fiers d’avoir réalisé un reportage inédit sur la sublime collection de Ferrari du Québécois Luc Poirier ainsi qu’un dossier de fond sur l’histoire de la Manic GT, la seule voiture produite en série dans l’histoire du Québec.

Notre équipe a également réussi à organiser deux matchs comparatifs d’envergure avec des VUS intermédiaires à trois rangées et trois des véhicules hybrides rechargeables les plus en vogue actuellement : le Mitsubishi Outlander PHEV, le Toyota RAV4 Prime et le Ford Escape PHEV.

Guillaume Fournier Photographe

Le Guide de l’auto 2021 a aussi présenté les meilleurs achats dans toutes les catégories de l’industrie, les concepts les plus éclatés et des fiches techniques complètes sur tous les véhicules neufs en vente chez nous.

Devant la concurrence

Le palmarès Gaspard nous a également appris que Le Guide de l’auto détient plus de 80 % des parts de marché du secteur des guides d’achat automobiles imprimés. Bref, pour chaque exemplaire vendu par notre principal concurrent, nous vendons quatre Guide de l’auto.

Nous sommes heureux de ce succès et nous tenons sincèrement à vous remercier, chers lecteurs, pour votre soutien inestimable depuis maintenant 55 ans.