Le Québec repasse sous les 1000 cas

Le nombre de cas de COVID-19 au Québec est retourné sous la barre des 1000, vendredi, avec 984 infections supplémentaires.

La veille, la Belle Province avait rapporté 1121 cas. Le Québec recense désormais 274 831 contaminations et 10 173 décès, dont 25 survenus au cours des 24 dernières heures.

Montréal (432 cas), la Montérégie (137 cas) et Laval (103 cas) sont les trois régions qui ont signalé le plus de nouveaux malades. Ainsi, depuis le début de la pandémie, Montréal compte plus de 100 000 infections à la COVID-19.

Par ailleurs, le nombre d’hospitalisations atteint les 849, en baisse de 25, alors que 137 personnes sont aux soins intensifs (-6). Cette amélioration de la situation permet de réduire le délestage, selon le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Cette semaine nous avons 27 % de chirurgies reportées, comparativement à 34 % la semaine dernière, a-t-il indiqué sur Twitter. C’est grâce à la collaboration de tous les Québécois que nous pouvons reprendre graduellement les chirurgies.»

En Ontario, on a annoncé 1076 cas vendredi ainsi que 18 décès de plus, portant le bilan à 283 587 malades et à 6632 pertes de vie depuis le début de la pandémie. Toronto a comptabilisé 361 cas, devant les régions de Peel (210 cas) et de York (122 cas).

«Les nouveaux variants de la COVID-19 représentent une menace considérable pour nous tous. En continuant à suivre les mesures [de la santé publique] et en restant à la maison autant que possible, vous pouvez aider à [stopper la propagation] et vous protéger, vous, vos proches et votre communauté», a indiqué sur Twitter la ministre ontarienne de la Santé, Christine Eliott.

À ce propos, le gouvernement du Canada a annoncé vendredi un investissement de 53 millions $ dans la lutte contre les variants préoccupants du virus de la COVID-19.

Les cas continuent de s’accumuler à Terre-Neuve-et-Labrador

Les autorités de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador demeurent sur le qui-vive alors que les éclosions récentes continuent de faire gonfler le bilan, jusqu’à tout récemment stable, de la province. Vendredi, on y a rapporté 50 nouveaux cas après le record de 100 infections datant de la veille. Le compteur affiche désormais 660 cas depuis le début de la crise. Le nombre de décès demeure à quatre.

Les autres provinces qui ont mis leurs chiffres à jour sont la Saskatchewan (195 cas et deux décès), le Manitoba (81 cas et quatre décès), et le Nouveau-Brunswick (cinq cas)

Le Canada comptait en début d’après-midi 819 547 cas (+2391) et 21 136 décès (+49).

La situation au Canada:

Ontario: 283 587 cas (6632 décès)

Québec: 274 831 cas (10 173 décès)

Alberta: 127 921 cas (1744 décès)

Colombie-Britannique: 72 305 (1278 décès)

Manitoba: 30 588 cas (866 décès)

Saskatchewan: 26 145 cas (350 décès)

Nouvelle-Écosse: 1590 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1382 cas (22 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 660 cas (4 décès)

Nunavut: 303 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 114 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 38 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 819 547 cas (21 136 décès)