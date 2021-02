Les pages blanches de mon agenda

J’ai rangé hier mon agenda 2020 que mon fils blagueur m’avait offert et qu’il avait choisi à l’évidence pour le titre, Agenda de l’Amour, et la photo sur la couverture, deux gros perroquets appuyés l’un sur l’autre, qui nous regardent. Mon fils, comme beaucoup d’hommes, a besoin de détours pour déclarer son amour à sa mère. Son humour est aussi à double sens, car il possède un perroquet dont il est totalement entiché. À m’en rendre jalouse !

Son Jazz parle, sauf quand je suis présente. Il m’a mordue deux fois lorsque j’ai cru qu’en tant que membre de la famille, je pouvais sans danger m’autoriser à mettre les doigts dans le grillage de son énorme cage. Jazz est un petit oiseau. Il pourrait être confiné dans une cage normale. Or l’immensité de la sienne indique la passion de mon grand zigoto pour lui. S’il n’était pas fou de sa fille, Rose, et de sa merveilleuse maman, son attachement à son oiseau criant m’inquiéterait au plus haut point.

Tout ce détour pour dire qu’ouvrant distraitement l’agenda, j’ai eu un choc. À partir du mois de mars 2020, presque toutes les pages sont blanches. Blanches pour cause de pandémie. Donc, vides de rencontres, de dîners programmés, d’activités culturelles et, bien sûr, de voyages.

Absences

Depuis la fin du printemps dernier, comme beaucoup de gens, j’ai perdu mes repères. Finis les amis en chair et en os. Ma Rose grandit, évolue, cause, mais je ne suis pas là pour suivre son évolution, ces longs mois où je ne l’ai croisée que pendant quelques minutes au gré des consignes sanitaires.

Non seulement nos vies sont chamboulées, mais avant tout, elles nous apparaissent vides, sans espoir concret à court et moyen terme. Plongés dans une impatience, on a perdu le plaisir de faire des courses.

À Montréal, la ville avec ses rues béantes, ses trottoirs défoncés, ses énigmes de culs-de-sac met en danger la santé mentale même des plus stoïques. D’où l’exode de Montréalais vers les campagnes devenues aussi attirantes que les îles du Pacifique Sud.

Actuellement, on rêve de manger un hot-dog au Roi de la Patate. On passe une heure sur l’ordi à chercher des images de rassemblements d’humains qui chantent, dansent, s’enlacent et crient leur joie comme avant la COVID-19.

Vaccin

J’ai connu une joie immense samedi dernier. Je suis allé cueillir sous la neige le chat Ronron à un croisement de route où m’avaient donné rendez-vous mon fils, sa compagne et Rose, les joues à la couleur de son nom. Les vétérinaires de Montréal étant débordés, c’est à Sherbrooke que Ronron, le presque adolescent, recevra, lui, contrairement à nous, ses vaccins.

Ronron a retrouvé notre maison centenaire et y a installé sa loi pour quelques jours, au grand dam de mon Anglais. Tolérant, certes, mais inquiet des manèges du félin.

Ces retrouvailles, je les ai inscrites sur la page blanche dans mon agenda 2021, vide encore sauf pour la date de son rendez-vous. J’ai omis d’écrire la date de son retour chez lui. « Le bonheur est un papillon », a écrit le poète. Je vis sur un nuage. Qui l’eût cru ? Même pas moi.