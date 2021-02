Opérée à cœur ouvert après une césarienne d’urgence

De simples problèmes dentaires ont conduit une jeune femme enceinte de huit mois à subir une césarienne d’urgence et une opération à cœur ouvert, mais aussi à tisser des liens indéfectibles avec sa cardiologue.

Renée-Claude Drouin attendait son premier enfant pour la fin avril 2015. Mais en mars cependant, elle commence à mal se sentir.

« J’avais des sueurs à rester couchée et quand je me suis mise à vomir, le 29 mars, je suis allée à l’hôpital. Mes plaquettes de sang n’étaient pas belles, fallait faire quelque chose », raconte la dame qui avait 27 ans à l’époque.

Pour passer des examens plus approfondis, les médecins décident de lui faire une césarienne d’urgence. Mavrick voit donc le jour le 30 mars à l’hôpital de Thetford Mines.

Mme Drouin est alors transférée à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) lorsqu’on constate qu’elle a fait un AVC.

« Elle est arrivée le 2 avril, se rappelle la cardiologue Kim O’Connor. Elle avait une valve complètement détruite avec une masse. »

Le diagnostic pointe vers une endocardite, une maladie très grave causée par une bactérie. La rate et les reins sont aussi atteints.

« J’étais loin de mon bébé alors que ça devait être le plus beau moment de ma vie. Quand la Dre O’Connor m’a dit que j’allais être opérée à cœur ouvert je ne comprenais pas. J’étais quelqu’un en pleine forme, en pleine santé », se remémore la jeune mère.

Une Carie

Mme Drouin a été opérée le 3 avril par le Dr Dimitri Kalavrouziotis.

« Il a fait une super job et a été capable de sauver sa valve en lui mettant un anneau autour. Une valve biologique [porcine] aurait seulement fonctionné pendant 5 à 7 ans chez une jeune femme. Une valve mécanique nécessite un médicament pour éclaircir le sang, dangereux pour le fœtus », explique la Dre O’Connor.

L’opération a confirmé la cause bactérienne.

« Renée-Claude saignait beaucoup, mais ne s’en plaignait pas, et avait une carie qu’elle ne sentait pas. Il y a de fortes chances que des bactéries de sa bouche aient emprunté la circulation sanguine et infecté la valve qui était probablement déjà malade », estime la Dre O’Connor.

Remonter la pente n’a pas été facile pour Renée-Claude Drouin. « J’ai eu une césarienne, un AVC, et j’ai été opérée à cœur ouvert dans la même semaine. Seulement me lever était épouvantable. L’état d’esprit, aussi, avec ma famille à Thetford Mines, je me sentais seule, mais heureusement, j’avais une équipe extraordinaire. »

Deux miracles

La jeune femme de Thetford Mines s’est finalement bien rétablie. « Je lui dis souvent que si on ne voyait pas l’anneau on considérerait qu’elle a un cœur normal », assure la Dre O’Connor.

« Si je joue au soccer, j’ai l’impression de travailler plus qu’un autre et je deviens essoufflée plus vite. Mais ce n’est pas un problème dans la vie de tous les jours. Ils [à l’IUCPQ] m’ont appelée la miraculée. La Dre O’Connor m’a donné une deuxième vie. Je l’apprécie tellement. Je lui demande souvent conseil », affirme Mme Drouin.

« J’ai un lien particulier avec elle, confirme la cardiologue. Elle a une grande confiance en moi et me remercie chaque fois que je la vois, toujours avec son petit garçon. Elle me disait qu’elle n’aurait jamais d’autre enfant. Un jour, elle m’a dit qu’elle était prête à avoir un autre bébé et voulait mon avis avant d’en parler à son chum. »

Après un suivi au CHUL en tant que grossesse à risque, Renée-Claude Drouin a donné naissance le 13 janvier 2020 à une petite fille, Madison.