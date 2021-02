Québec: Deloitte largue les régions

Le cabinet de services professionnels Deloitte vend 23 de ses 27 bureaux au Québec à la firme albertaine MNP. Environ 500 personnes seront touchées.

• À lire aussi: Revenus en baisse de 70% pour Air Canada

Depuis l’automne dernier, le bruit courait, dans le milieu, que l’entreprise souhaitait se départir d’une partie de ses activités dans la province afin de se concentrer sur ses principaux marchés.

Ce que la firme avait jusqu’à présent refusé de confirmer. Jeudi, l’équipe des communications n’a même pas répondu aux demandes d’entrevue du Journal à ce sujet. Un communiqué a été publié vendredi matin.

Au total, ce sont 25 bureaux comptant 900 employés au Canada qui seront rachetés par le cabinet de services professionnels MNP. Au Québec, Deloitte conservera ses établissements de Québec, Montréal, Brossard et Laval.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Elle devrait être achevée aux alentours du 1er mars.

Élargir sa présence

MNP dit élargir considérablement sa présence au Québec grâce à cette acquisition. Le cabinet avait déjà des bureaux à Montréal et à Laval. La firme bonifiera ainsi son offre de service d’audit et de conseils financiers.

Il n’est toutefois pas indiqué dans le communiqué si MNP prévoit conserver l’ensemble des travailleurs impliqués dans cette transaction.

«Pour MNP, cette croissance très stratégique témoigne de son engagement à servir les clients des secteurs privé, public et sans but lucratif partout au Canada. Nos services spécialisés, notre savoir-faire et notre expérience seront bonifiés par l’arrivée dans nos rangs d’associés et d’employés de Deloitte», a indiqué Jason Tuffs, chef de la direction de MNP.

Le Bureau de la concurrence Canada doit maintenant approuver cette transaction, qui ne devrait pas avoir d’impact sur les clients.