Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 13 février:

«Deux filles le matin»

Pour son rendez-vous matinal, Marie-Claude Barrette parle avec des artistes qui sont parents de jeunes enfants: Alexandre Goyette, Alicia Moffet et Mahée Paiement. Afin de développer le sujet des enfants et de la parentalité, invités et public reçoivent des réponses à leurs questions grâce au pédiatre Jean-François Chicoine.

Samedi, 10 h 30, TVA.

«Le voyageur assoiffé»

Rare incursion en Corée du Sud alors que le globe-trotteur américain Jack Maxwell se paye une virée en Asie. Sur place, il est appelé à manger du poulpe vivant et doit faire face à de nombreux morts-vivants. Il souhaite aussi en profiter pour poser les pieds en Corée du Nord.

Samedi, 16 h, Évasion.

«Mix sonore»

La musique canadienne résonne grâce à cette émission animée par Martha Wainwright. L’artiste monte sur scène et présente divers artistes de la chanson francophone et anglophone comme Renelle Ray, David Myles et Les Soeurs Boulay. Une occasion d’entendre des duos originaux.

Samedi, 18 h, Unis TV.

«Moulin Rouge»

Film musical lauréat de deux Oscars mettant en vedette Nicole Kidman et Ewan McGregor. Les stars y vivent une grande histoire d’amour dans le Paris de la Belle Époque, alors qu’un poète bohème tombe amoureux d’une courtisane aussi populaire chanteuse de cabaret. Une réalisation de Baz Luhrmann.

Samedi, 18 h, Noovo.

«Deuxième chance»

Marina Orsini et Monic Néron poursuivent leurs recherches permettant à des gens de vivre des retrouvailles importantes. Ici, après avoir pardonné à l’un des responsables d’une prise d’otage dont elle a été victime lors d’un vol à main armée, une femme souhaite rencontrer la fille d’un des agresseurs.

Samedi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Les pages de notre amour»

Poignante histoire d’amour entre un jeune homme et une fille riche séparés malgré eux par la vie. L’émouvant récit est raconté par un vieil homme à sa femme qui souffre de troubles de mémoire. Ryan Gosling et Rachel McAdams sont les têtes d’affiche du film.

Samedi, 21 h, MOI ET CIE.

«Souvenirs de Brokeback Mountain»

Ce drame romantique, primé de trois Oscars, a grandement fait réagir à sa sortie, en 2015. Jake Gyllenhaal et le regretté Heath Ledger sont deux cowboys qui, bien que tous deux mariés à des femmes, s’enflamment l’un pour l’autre, laissant libre cours à leur passion homosexuelle.

Samedi, 22 h, Télé-Québec.