Royaume-Uni: contraction record de 9,9 % de l'économie en 2020 avec la pandémie

Londres | L'économie britannique s'est contractée au rythme record de 9,9 % en 2020 à cause du choc de la pandémie de coronavirus, qui a paralysé des secteurs entiers d'activité pendant des mois, indique vendredi l'Office national des statistiques (ONS).

Au quatrième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a augmenté de 1,0 %, après un rebond de 16,1 % (chiffre révisé comparé à une précédente estimation de 16,0 %) au troisième trimestre.

D'octobre à décembre, «il y a eu une augmentation de l'activité dans les services, la production et la construction, même si elle est restée inférieure à ses niveaux d'avant la pandémie», détaille l'ONS.

En novembre, un confinement en Angleterre et des restrictions à l'activité dans les autres provinces britanniques ont fait retomber le PIB de 2,3 % après un maigre rebond en octobre.

La fermeture des établissements d'hôtellerie, restauration et services de traiteur ou alimentation, du commerce de gros et détail, ainsi que des entreprises du secteur de l'art, divertissements et loisirs ont pesé le plus lourd dans la contraction enregistrée.

Les achats de Noël et l'allègement d'une partie des restrictions à l'activité début décembre ont contribué à doper la consommation de biens et services, malgré un retour des restrictions lors de la dernière quinzaine du mois.

Celle-ci a porté un coup d'arrêt à la reprise dans de nombreux services comme la restauration, le commerce ou les services à la personne pendant la période des fêtes, d'ordinaire cruciale pour de très nombreuses entreprises.

«Malgré deux trimestres consécutifs de croissance, le niveau du PIB britannique reste en baisse de 7,8 % comparé à un an plus tôt au quatrième trimestre», relève l'ONS.

«Les chiffres d'aujourd'hui (vendredi) montrent que l'économie a subi un choc sérieux à cause de la pandémie, qui a été ressenti par les pays à travers le monde», a commenté le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak dans un communiqué.

«S'il y a des signes positifs de la résilience de l'économie pendant l'hiver, nous voyons que le confinement actuel», qui s'est poursuivi en janvier et février avec en plus la fermeture des écoles, «continue à avoir un impact important sur beaucoup de gens et d'entreprises», ajoute-t-il.

Rappelant que le gouvernement s'efforce de «tout faire pour protéger les emplois et entreprises», le ministre souligne que lors de la présentation du prochain budget gouvernemental début mars, il dévoilera des mesures pour soutenir l'emploi et l'économie «pendant la prochaine phase de la pandémie».