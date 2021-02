Un tour de lessiveuse pour PSPP

Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon (PSPP), dans un livre publié l’an dernier, écrit : « La politique, et surtout une campagne électorale, donne le sentiment de sortir d’une machine à laver. On se sent fripé, délavé, décoloré, lessivé ».

Or, François Legault lui a fait faire un petit tour de lessiveuse, hier.

Avec raison : le chef péquiste avait violé une règle non écrite selon laquelle on n’attaque pas un politicien par le truchement de sa famille.

Communications

Rappel des faits : mercredi, en point de presse, le chef du PQ martèle sa thèse selon laquelle la CAQ forme essentiellement un gouvernement de « comm. » : « En avance sur la communication, mais en retard sur la gestion de la pandémie », expliquait-il en substance.

Fait à noter : PSPP s’exprime alors en anglais. Était-il moins précis ? Cet ancien étudiant de McGill et d’Oxford maîtrise pourtant bien la langue de Shakespeare.

Une reporter lui demande de donner un exemple. Pris au dépourvu, PSPP s’aventure alors sur un terrain glissant et commet une erreur du débutant qu’il est.

Il rappelle d’abord cette photo de François Legault, diffusée dans les réseaux sociaux, faisant mine de glisser, dans sa cour, sur une planche à neige. Opération soigneusement préparée, insiste-t-il, contrats de comm. à la clé. Puis, la parenthèse fatale : « M. Legault était avec ses enfants dans la cour, ce qui constitue une violation des règles sanitaires puisqu’ils ne vivent pas ensemble. »

La correction n’a pas tardé. La vice-PM Geneviève Guilbault répliqua : « Les fils de M. Legault ne sont pas des invités illégaux, ils habitent avec leurs parents ! » PSPP en prend note et, dans un tweet empreint de malaise, retire ses propos publiquement. Mais sans s’excuser formellement.

Lessiveuse

Arrive alors le tour de lessiveuse : c’est sur ce sujet que François Legault ouvre son point de presse d’hier matin.

Les motivations en politique se présentent souvent comme de la crème glacée marbrée. Ici, un mélange spiralé de colère sincère, d’instinct du tueur et de communication.

Legault s’en prend alors, lui le politicien, à la popularité stratosphérique, à un chef non élu d’une formation politique ayant moins de visibilité que jamais à l’« assnat » (avec l’expulsion du député rimouskois Harold LeBel, accusé d’agression sexuelle, le PQ n’a presque plus de questions en chambre).

« Quand [PSPP] dit qu’on donne des contrats, c’est un mensonge. Ensuite, quand il dit que mes enfants n’habitent pas chez moi, c’est un mensonge. [...] On devrait respecter la famille des politiciens. »

Parlant de famille, le chef du PQ, voulant éviter la lessiveuse hier, s’est éclipsé (manque de courage ?) en disant qu’il passait la journée avec femme et enfants !

Le « métier qui rentre », sans doute ! Les premières gaffes dans une carrière sont souvent éclatantes.

En dénonçant le « gouvernement de la communication », il aura, sans le vouloir, donné une belle occasion de communication au gouvernement. Lequel cherchait à occulter un autre retard dans sa gestion de la pandémie, ici sur la question des variants de la COVID.

Mais PSPP savait tout ça : « La politique est une question d’image autant que d’idées. »

C’est aussi écrit dans son livre.