Une autre victoire pour les Bruins

Les Bruins de Boston ont signé une cinquième victoire consécutive en défaisant les Rangers de New York par la marque de 1 à 0, vendredi soir, au Madison Square Garden.

Jaroslav Halak a réalisé son premier blanchissage de la saison, son 51e en carrière, en repoussant les 21 tirs des Rangers.

Nick Ritchie a inscrit l’unique but de cette rencontre en milieu de deuxième période. L’attaquant des Bruins a profité de la mince ouverture entre le gardien Igor Shesterkin et son poteau gauche pour enfiler son cinquième but de la saison. David Krejci et Jérémy Lauzon ont obtenu des mentions d’aide sur sa réussite.

Les esprits se sont échauffés en deuxième période entre les deux formations, qui en sont venues aux coups à plusieurs reprises. Les Rangers n’ont entre autres pas apprécié le coup accidentel porté à la tête de leur gardien par Ritchie. Au total, 13 pénalités ont été décernées au cours de cet engagement.

Parmi les sanctions distribuées, le défenseur québécois Jérémy Lauzon a écopé de cinq minutes pour s’être battu avec Pavel Buchnevich et d’un 10 minutes d’inconduite.

Par ailleurs, Brad Marchand a vu sa belle séquence de neuf matchs avec au moins un point prendre fin.

Chez les Rangers, Shesterkin a réalisé 29 arrêts dans la défaite. Pour sa part, l’attaquant russe Artemi Panarin n’était pas en uniforme en raison d’une blessure.

Les Bruins tenteront de poursuivre sur leur lancée samedi contre les Islanders de New York.

Pour ce qui est des Rangers, ils seront de retour en action mardi, contre les Devils du New Jersey, au Madison Square Garden.