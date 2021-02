GRÉGOIRE, Jean-Pierre



Au C H U - C H U L, le 1 février 2021, à l'âge de 80 ans et 7 mois, est décédé monsieur Jean-Pierre Grégoire, époux de madame Gaétane Lepage, fils de feu madame Lucia Langlois et de feu monsieur Gerard Grégoire. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Julie Gagnon), François (Linda Asselin); ses petits-enfants : Nicolas (Valérie Dion), Frédérick, Maïly; ses petits-enfants par alliance Maude-Sophie Lavoie, Audrey Lavoie, Louis Lavoie; ses frères et sœurs : feu Jean-Marie (Annette Mathieu), Jeannette (feu Claude Rochette), feu Rosaire (feu Cécile Gingras), feu Florian (feu Hélène Drouin), Huguette (feu Roland Guilbault), Micheline (Claude Campion), feu Jean-Guy (feu Lise Gingras) ; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Huguette (feu Jean-Guy Barrette), Jean-Pierre (Rose-Marie Gauthier), Marielle (Jean-Pierre Brown), ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à offrir ses remerciements les plus sincères au personnel du département de cardiologie du CHUL et du CLSC de la Jacques-Cartier.