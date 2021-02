RUEL, Huguette



Au CHSLD Paul-Lizotte de Montréal-Nord, le 19 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Huguette Ruel, épouse de feu Jean-Marie Castonguay. Elle était la fille de feu madame Émilia Drouin et de feu monsieur Donat Ruel.Elle laisse dans le deuil son fils Eric Castonguay (Isabelle Gosselin) ainsi que ses trois petits-enfants: Eve, Solène et Arnaud; ses frères et sœurs: Lise et Lucille (feu Robert Leclerc), feu André (Lucille Caron), feu Jacques (Laurette Morissette), feu Michel (Louise Richard), feu François-Yvan, feu Éliane et feu Jacqueline (feu Paul-E. Hallé); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Monique (Rosaire Giasson), sœur Jeannine C. N. D., Fernand (feu Louisette Couture), feu Irène (feu Gérard Mercier), feu Jean-Paul, feu Hélène (feu André Dancause), feu Gaby (feu Etienne Bérubé) et feu sœur Marthe-Yvonne C. N. D. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). En terminant, la famille tient à remercier le personnel du CHSLD Paul-Lizotte pour leur dévouement et les bons soins prodigués durant la période où elle y a résidé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.