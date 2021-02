FONTAINE, Lucille Gauvin



À la résidence Les Jardins du Haut-St-Laurent, le 2 février 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Lucille Gauvin, épouse de feu Gustave Fontaine. Elle était la fille de feu Ernest Gauvin et de feu Imelda Hamel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Guy, Mireille, Denis, Chantale, Gilles ainsi que ses petits-enfants, ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la cadette et dernière survivante d'une grande fratrie: Carmen, Marie-Jeanne, Anne-Marie, Lauretta, Marguerite, Thérèse, Aimé, Paul-Henri, Lucien, Jean-Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Violons du Roi.