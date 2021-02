TURGEON, Pierrette Joncas



Au CHSLD Vigi, St-Augustin-de-Desmaures, le 31 janvier 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Pierrette Turgeon, épouse de feu monsieur Jean-Marc Joncas et conjointe de feu monsieur Rosario Genest. Née à Québec le 26 janvier 1925, elle était la fille de feu dame Florence Martel et de feu monsieur Edgar Turgeon. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles au printemps. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Yolande Guay), Michèle (Pierre Leblond), Jocelyne (Paul Sirois), Hélène Viger (feu Christian); ses petits-enfants : Thierry (Mélissa Bélanger), François (Lynn St-Pierre), Dominique Bray, Vincent (Mélanie Belval), Christine, Donald Leblond (Julie Laniel); ses arrière-petits-enfants : Étienne, Vincent, Elliott, Catherine, William, Guillaume, Antoine, Léanie, Méryka; ses sœurs : Rolande (feu Rosaire Pageau), Pierrette Martel (feu Laval Beaulieu); tous les membres des familles Joncas et Genest ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pierrette était également la sœur de : Jeanne d'Arc (Paul-Émile Dumas) et Madeleine (Marcel Breault) tous décédés. La famille remercie tout le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les Funérailles sont sous la direction de :