Saint-Valentin: cinq concerts virtuels romantiques à visionner

Célibataire ou en couple, en raison de la pandémie, la Saint-Valentin risque d’être comme Noël cette année : bien tranquille à la maison. Mais quelques artistes ont préparé des concerts virtuels sous le thème de l’amour pour égayer vos soirées cette fin de semaine. En voici quelques-uns.

Jean-Pierre Ferland

Photo courtoisie

Quand : dimanche 14 février, 15 h

Où : livedanstonsalon.com

Combien : 20 $ plus taxes et frais de service

Qui d’autre que notre plus grand chanteur de charme pour nous chanter la pomme à la Saint-Valentin ? Jean-Pierre Ferland, qui lancera un album le 16 avril prochain, diffusera dimanche son tout premier concert virtuel à 86 ans. Entouré de deux musiciens et de ses invitées spéciales, Mélissa Bédard et sa compagne Julie Anne Saumur, il revisitera ses plus grandes chansons d’amour au cours d’un concert qui a été enregistré le 2 février dernier.

Étienne Drapeau

Photo courtoisie

Quand : samedi 13 février, 20 h

Où : sur sa page Facebook

Combien : 7,99 $ plus taxes

Étienne Drapeau a écrit au cours de sa carrière bon nombre de chansons d’amour. Non seulement il chantera ce soir, en direct de sa page Facebook, les pièces T’es ma femme, t’es la plus belle, Les femmes que j’ai aimées, Je l’ai jamais dit à personne, mais il interprétera aussi quelques autres grands classiques qu’il empruntera à Richard Desjardins et à Francis Cabrel, entre autres.

Rick Pagano

Photo courtoisie

Quand : lundi 15 février, 20 h

Où : sur sa page Facebook

Combien : gratuit

Pour un concert de la Saint-Valentin, on ne pense pas naturellement à Rick Pagano. Mais le chanteur à la voix rauque, ancien de La Voix et du groupe Final State, propose son concert thématique lundi soir. Intitulé Rick Pagano présente la St-Valentin manquée, le spectacle sera tourné de manière théâtrale dans différentes pièces méconnues de la salle l’Anti, à Québec, qui auront chacune une ambiance et un décor différents. Une dizaine de personnes travailleront à la technique pour réussir à capter le spectacle en un seul plan-séquence. D’ailleurs, le chanteur vient tout juste de faire paraître Laisse-moi tranquille, un nouvel extrait qui donne le ton à sa St-Valentin manquée !

Geneviève Jodoin

Photo d'archives

Quand : samedi 13 février, 20 h

Où : lepointdevente.com

Combien : 20 $ plus taxes et frais de service

Depuis huit ans, la gagnante de l’édition 2019 de La Voix donne un traditionnel souper-spectacle pour la Saint-Valentin à son auberge, la Fascine, dans Charlevoix. Cette année, la magie opérera virtuellement. Accompagnée de William Croft au piano, Geneviève Jodoin chantera pendant une heure ses chansons d’amour préférées.

Gala de l’Opéra de Québec

Photo courtoisie

Quand : 14 février, 15 h

Où : sur la chaîne YouTube et le site web de l’Opéra de Québec

Combien : gratuit

Afin de souligner la Saint-Valentin, l’Opéra de Québec présente un concert virtuel intitulé L’Amour à l’opéra, ou Les mots/maux d’amour, capté en direct au Grand Théâtre. Pour l’occasion, huit jeunes artistes lyriques québécois interpréteront les plus beaux airs d’opéra sous le thème de l’amour, en compagnie de l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Jean-Marie Zeitoni. Au programme : des airs d’opéras allemands, italiens, russes et français de Mozart, Rossini, Puccini, Donizetti, Tchaïkovski, Offenbach, Bizet et Gounod, notamment.