LANGLOIS, Gilles



Au C H U - C H U L, le 1 février 2021, à l'âge de 77 ans et 1 mois, est décédé monsieur Gilles Langlois, époux de feu madame Élise Bergeron, fils de feu madame Jacqueline Forgues et de feu monsieur Jean-Louis Langlois. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles : Nathalie (Pascal Ruel), Julye (Frédéric Hamel); ses petits-enfants: Kassandra (Danyck Thériault), Daniel, Christopher et Jonathan., ses arrière-petits-enfants: Zackary, Louka et Noa; ses frères et soeurs Ginette (Loïc Genest), Reynald (Diane St-Hilaire), feu Daniel, Richard et Josée (Eric Marcotte) ; il était le beau-frère de feu Claude (feu Gertrude Fiset), feu Rosario (feu Monique Côté), feu Charlotte (feu Édouard Tanguay), feu Paul-Émile (Micheline Wiseman), feu Madeleine (feu Magella Bertrand), feu Lucien (Colette Dion), feu Robert (Claire l'Heureux), feu Maurice (Annette), Nicole (feu Jean-Marc Bilodeau), Francine, il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s incluant ses ami(e)s du camping avec qui il a partagé du bon temps et en tant que " chauffeur du Petit Train ". Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Téléphone : 418 682-6387, Site web : www.coeuretavc.ca.