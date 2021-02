PINEAU, Éva Martin



À Québec, le 29 janvier 2021, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Éva Martin, épouse de feu monsieur Albert Pineau. Elle laisse dans le deuil ses enfants; Sylvie (feu Jacques Bourgeois), Michelle (Maurice Bourgeois), Marc-André, Louise (Marc Tremblay), Hervey (Ketty Thériault), Marie-Claude (Bruno Desrochers); ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères et soeurs; Gisèle, Marie-Reine (Magella), Lucille, Jean-Claude (Gaétane), Ghislain, Jean-Marie, Guy (Louisette), Yvon (Henriette), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du CLSC de Sainte-Foy pour leur dévouement et les bons soins prodigués.