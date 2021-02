ROUSSEL, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 février 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Roussel, époux de madame Chantal Bolduc, fils de feu Albert Roussel et de feu Adrienne Ouellet. Il demeurait à Pont-Rouge.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Chantal; ses filles : Marie-Pier (Pierre-Alexandre Paquet-Côté) et Camille (Daniel Perrin); sa petite-fille Félicia Côté; ses frères et sœurs : Louise (feu Jean Fortin), Monique (André Martineau), Guy (Nathalie Pépin), Réjean (Viviane Savoie), Benoit (Sylvie Gagnon), Germain (Micheline Blier), Danielle (Bertrand Beaulieu), Sylvie (Léopold Bourgoin) et Denis (Annie Saumure); ses beaux-frères et belles-sœurs : Régent Bolduc (Line Rouleau) et Doris Bolduc (Guy Marchand), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et anciens collègues. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins intensifs ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 393, avenue University, bureau 1700, Toronto (On), M5G 1E6, tél. : 1-800-321-1433.