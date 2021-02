CARON CHOUINARD, Étiennette



À l'Hôpital de Montmagny, le 28 janvier 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée dame Étiennette Caron épouse de feu monsieur André Chouinard. Fille de feu dame Hélène Blanchet et de feu monsieur Camille Caron. Elle demeurait à Saint-Adalbert, comté de l'Islet. Elle était la mère de : Bertrand, Alexandrine (feu Jocelyn Bourgault), Gaétan (Madeleine Lachance), Guy (Denyse Ouellet), Denis, feu Marcel (Monique Mathieu), feu Jean-Luc, Paul-Yvon (Jocelyne Mathieu), Mario (Lisette Bélanger), Pierre (feu France Charrois; Sylvie Lacombe), Martin, Suzanne (Mario Legros). Elle laisse dans le deuil ses 32 petits-enfants, ses 29 arrière-petits-enfants et ses 3 arrière-arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Roger (feu Yvette Hunter), feu Thérèse (feu Rosaire Castonguay), feu Lucien (Jeanne Thiboutot), Raymond (Laurianne Lord), feu Gertrude (feu Jacques Chouinard), Rita (Roger Chouinard), feu Paul (Diane Dubé), Marie (feu Jean-Paul Chouinard), Pauline (feu Pierre Castonguay), Jean (Ginette Mercier), Paulette (Gaston Bourgault), Roland (Huguette Bond), Hervé (Lucille Thériault), feu Philippe (Cécile Ouellet), Yvon (Noëlla Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chouinard: Jacqueline (feu Adélard Pelletier), feu Jacques (feu Gertrude Caron), Roger (Rita Caron), feu Jean-Paul (Marie Caron), Adrienne (feu Paul-Amable Pelletier), feu Anita (feu Yvan Gamache), feu Bernard (Jeannine Gauvin). Sont également affectés par son départ de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis (es). La famille désire remercier sincèrement le personnel de la résidence Lise Bourgault de Saint-Adalbert pour leur accueil et les gestes attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire à un organisme qui lui tenait à cœur; La fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles auprès de la maison funéraire.