LÉONARD, Me Jean-François



À la Maison Michel-Sarrazin, le 5 février 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé Me Jean-François Léonard notaire, époux de Me Catherine Labrecque notaire. Né à Saint-Flavien le 3 février 1956, il était le fils de feu Gemma Faucher et de feu Fernand Léonard. Passionné par son travail, il a pratiqué comme notaire pendant 37 ans et il a enseigné de nombreuses années au Cégep Garneau en formation d'agents immobiliers. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa sœur Luce; ses frères : Carol (Nicole Fortin) et Mario (Me Fernande Rousseau); son beau-frère feu Guy Labrecque et sa belle-sœur Julie Labrecque (Augustin Lebeau). Il laisse également ses neveux et nièces : Mathieu Léonard (Suzanne Young) et leurs enfants Félix et Antoine, Pascale-Marie Léonard (Spruce Grove), son filleul Pierre-Gabriel Léonard, Julia Léonard (Francis Blais), Guillaume Lebeau (Cristina Caruso) et leur fils Vincent, Samuel Lebeau (Anita Meyerhans) et leurs filles Sofia et Alice, de même que de nombreux cousins, cousines et amis ainsi que sa fidèle collaboratrice depuis 33 ans, Manon Duchesne. Un grand merci est adressé au personnel soignant et aux nombreux bénévoles de la Maison Michel-Sarrazin pour leurs soins et leur accompagnement soutenu dans la dernière étape de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801 Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (QC) G1S 1C1, téléphone : 418 687-6084.https://www.jedonneenligne.org/michel-sarrazin/?FrmGroupUID=allL'inhumation aura lieu au cimetière Mount Hermon à une date ultérieure. " La pandémie ne nous permet pas de souligner immédiatement sa présence sur Terre comme nous le voudrions. Nous lui rendrons hommage en 2022 afin de permettre aux gens qui l'ont côtoyé d'assister ensemble à une cérémonie qui sera célébrée lors du 1er anniversaire de son décès. Les informations vous seront communiquées au moment opportun. "Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.