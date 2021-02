Marthe Godbout Bussières



À la Maison au Diapason de Bromont, le 6 février 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Marthe Bussières, résidente de Frelighsburg, épouse de feu Georges Bussières et fille de feu d`Adélard Godbout et de feu Dorilda Fortin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Gillian), Marie (Marc), Paule (Louis) et Lizanne (feu Ross); ses petits-enfants: Lyla, Guillaume, Raymonde, Tamsin, Florence, Alexandra, Albertine, Frédéric, Fabienne et Isabelle; ses beaux-petits enfants: Jean-François et Susy; sa sœur; Rachel, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses nièces.Savante et optimiste, Marthe préférait l'Est et le soleil levant. Son âme s'est envolée dans le ciel avec les oiseaux qu'elle aimait tant.La famille remercie chaleureusement les soignants pour leur gentillesse et leur humanité. Au lieu de fleurs, la famille vous suggère de faire un don à laMaison au Diapason de Bromont, sur le site de la fondation à:https://audiapason.org/fondation/