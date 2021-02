Affaire Michel Arsenault : un arrêt des procédures «révoltant»

L’arrêt des procédures contre l’ex-entraîneur Michel Arsenault en raison de lacunes majeures dans l’enquête policière est «révoltant» juge l’avocat Me François-David Bernier.

Difficile de comprendre pourquoi des policiers normalement bien formés n’ont pas réussi à faire progresser le dossier devant le tribunal en respectant les procédures, considère-t-il.

Si normalement, le témoignage d’une victime doit être écrit, ou parfois même, enregistré, les témoignages des plaignantes dans le dossier Arsenault n’ont ni pas été écris ou même enregistrés.

Une lacune majeure dans la procédure qui empêche la tenue d’un procès juste et équitable, erreur dont se serait servi sans aucun doute tout avocat de la défense.

«Ce n’est pas toujours facile, il y a beaucoup de procédures, de façons de faire. Quand on est à la défense, c’est ça qu’on va regarder : les erreurs qui ont été commises, et parfois on trouve une erreur qui est une atteinte à la Charte», explique-t-il en entrevue au Québec Matin.

Ainsi, des personnes accusées peuvent être acquittées, ou même libérées de toutes les accusations en raison d’erreurs de procédures.

«En matière d’agressions sexuelles, dans le milieu du sport, quand il y a beaucoup de monde impliqué, c’est difficile comme enquête, peut-être que les erreurs viennent de là», met en hypothèse l’avocat généraliste.

Par ailleurs, il est impossible de recommencer le processus judiciaire qui serait également «teinté», précise l’avocat.

Pas la vérité à tout prix

Pour la directrice-générale de JuriPop, Me Sophie Gagnon, cette histoire révèle que le système de justice criminel ne cherche pas à «faire la vérité à tout prix», et les règles à suivre sont très très exigeantes.

«Le défaut pour la police, les procureurs, pour l’État de les respecter peut mener à un arrêt des procédures à un acquittement, puis des situations comme celles-ci, qui sont nécessaires dans une démocratie, dans un État de droit. Ça vient choquer les victimes et les survivantes parce qu’on se demande pourquoi quelqu’un qui a fait quelque chose ne peut être traduit en justice. Pour assurer que l’État dans ses enquêtes suive les règles applicables pour respecter la liberté des innocents. Ce n’est pas une histoire facile», admet-elle en entrevue.

À la suite de ces ratées, et préoccupée par cette situation sérieuse, la Sûreté du Québec (SQ) a annoncé le lancement d’une enquête administrative pour comprendre ce qui s’était produit dans ce dossier.

Michel Arsenault, 59 ans, était accusé d’avoir agressé sexuellement deux athlètes mineures et de voies de fait sur quatre autres.

La décision d’abandonner le dossier a créé un tollé chez les groupes de défense des victimes d’agressions sexuelles, et a même eu un écho jusqu’à Québec.