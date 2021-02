DESLAURIERS, Lorraine Power



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Lorraine Power Deslauriers, dans sa 98e année, épouse de feu Gaétan Deslauriers, fille de feu Patrick Power et de feu Mary McCarthy, et sœur de feu Marion Power (feu Hubert Gourdeau) et feu Norma Power (André Martineau). Lorraine est décédée paisiblement le 29 janvier 2021 à l'hôpital général du Lakeshore, à Pointe-Claire, Québec. Elle laisse dans le deuil ses 6 enfants: Roxanne (Rajmund Somorjai), Anne-Marie (James Reed), Liane, Christiane (Chris Carruthers), Serge (feu Danielle Pouliot) et Raynald (Julie Tessier). Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants, Ildikó Somorjai (Francesc Alier Pous), Miklós Somorjai et Tara Deslauriers (Samuel Bouffard), deux de ses belles-sœurs, Yseult Deslauriers et Thérèse Deslauriers, ainsi que plusieurs nièces et neveux bien-aimés. Lorraine est née, a grandi et a vécu la majeure partie de sa vie dans la région de la Ville de Québec. Membre dévouée de la communauté anglophone, elle a fait du bénévolat auprès de plusieurs organismes, dont les auxiliaires de la St-Brigid's Home et la communauté de l'Église Catholique St-Patrick. Elle et Gaétan ont également été très impliqués dans la construction de l'Église catholique et de la communauté de St-Louis-de-France (Sainte-Foy, Québec). Elle a déménagé dans l'ouest de l'île de Montréal dans ses cinq dernières années. La famille tient à exprimer son appréciation au personnel des services communautaires Jeffery Hale (anciennement le Centre Holland) à Québec, Québec, pour avoir été une communauté si attentionnée pour Lorraine pendant tant d'années, à ses aidantes, Christina Gauvin et Mireille Re-Belle Froment, qui lui ont permis de rester chez elle aussi longtemps qu'elle l'a fait, au personnel du Château Dollard, à Dollard-des-Ormeaux, Québec, qui lui a montré une affection chaleureuse et une attention dévouée, et au personnel de l'aile 4N à l'Hôpital général du Lakeshore pour avoir aidé ses derniers jours à être si paisibles et sereins malgré ces temps difficiles. Lorraine sera inhumée au cimetière St-Patrick avec son bien-aimé Gaétan lors d'une cérémonie familiale privée à une date ultérieure. Elle a soutenu Médecins sans frontières si vous souhaitez lui faire un don ou, peut-être plus approprié, récolter une cuillère de votre crème glacée préférée en sa mémoire.