CHOUINARD, Normand A.



À Saint-Adalbert, le 8 février 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé accidentellement monsieur Normand A. Chouinard, fils de feu dame Cécile Gagnon et de feu monsieur Aurèle Chouinard. Il demeurait à Sainte-Perpétue de L'Islet. Conjoint de Lina Cloutier, il laisse dans le deuil ses enfants: Rudy Chouinard (Audrey Guillemette), Paméla Chouinard (Guillaume Dubé), sans oublier leur mère feu Denise Gagnon. Ses petits-enfants: Aly, Andrew et Amanda; ainsi que ses neveux et nièces: James et feu Kenny Chouinard, Kevin et Charlène St-Pierre et Nadia Boucher. Il était le frère de: Suzanne (Mario St-Pierre), Daniel (Isabelle Castonguay), Lucette (feu Marcel Lavoie). Sont également affectés par son départ autres parents et ses amis camionneurs qui partageaient la même passion.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Tourville.