CLICHE, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Gilles Cliche, époux de dame Antonine Poulin. Il demeurait à Sainte-Marie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean (Line Poulin) et Yvan; ses petits-enfants: Marie-Ève (Guillaume Jean), Anne-Marie, Frédérick et ses 6 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Joseph (feu Yvonne Cliche), feu Marianna (feu Albert Perreault), feu Angeline (feu Alphonse Fecteau), feu Cécile (feu Léodart Labbé), feu Laurentia (feu Fernand Poulin), feu Hélèna (feu Emilien Roy), feu Alfred (feu Jacqueline Jacques), feu Marguerite (feu Adrien Gagné), feu Jean-Baptiste (feu Gisèle Desbiens), feu Jean-Louis, (feu Laurentienne Labbé), feu Gertrude (feu Marcel Nadeau), feu Gérard (feu Thérèse Provençal), feu Marcel (feu Alice Poulin) et Gisèle (feu Roméo Gilbert). Il était le beau-frère de feu Armand Poulin (Juliette Lessard), feu Grégoire Poulin (feu Raymonde Lessard), feu Gemma (feu Paul-Émile Doyon), feu Henri, Rolande (feu Joseph Cliche), feu Raymond Poulin (Françoise Labbé), feu Norbert Poulin (Claudette Paré), feu Camille (Thérèse Desranleau), feu Lorette (feu Michel Faucher), feu Roger (feu Céline Garneau) et de feu Hélène (Jean-Denis Poulin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.à compter de 12h30,La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Enfants D'amour (1110 rang de la montagne, G0R 2N0 St-Anselme, comté de Bellechasse): https://www.lesenfantsdamour.com/faire-un-don.html (œuvre de Louise Brissette).