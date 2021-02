BERTRAND, Marie Côté



Au CHSLD de Loretteville, le 9 février 2021, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Marie Côté, épouse de feu monsieur Jean-Paul Bertrand, fille de feu Thomas-Eugène Côté et de feu Kilda Girard. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierrette, Lisette (Rodrigue Parent), Claire (Marcel Lévesque), Georges (Yolaine Guimont) et Claude (Carole Lapierre); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Ginette Bertrand (feu Paul-Henri Verret), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.