«Big Maple» retourne à Seattle

Le lanceur canadien James Paxton aurait accepté samedi un contrat d’un an afin de retourner avec les Mariners de Seattle.

Selon le réseau ESPN, celui qui est surnommé «Big Maple» mettra la main dur 8,5 millions $ en salaire brut, mais sur 10 millions $ en comptant les bonus.

L’artilleur de 32 ans a passé les six premières saisons de sa carrière avec les Mariners, qui l’avaient repêché en quatrième ronde en 2010. Il a passé les deux dernières campagnes avec les Yankees de New York, montrant une fiche de 16-7 et une moyenne de points mérités de 4,16.

Paxton a été contraint de rater la majorité de la saison 2020 en raison d’une opération visant à retirer un kyste à la colonne vertébrale.

Il a connu de bons moments avec Seattle en 2018, enregistrant un match sans point ni coup sûr contre les Blue Jays, à Toronto. Il est ainsi devenu le premier Canadien à réaliser l’exploit au nord de la frontière.