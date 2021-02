Bruce Boudreau a-t-il quelque chose contre les joueurs canadiens-français?

L'ancien gardien José Théodore n’est pas le plus grand fan de l’entraineur-chef Bruce Boudreau. Et apparemment, le sentiment est réciproque. Le fait francophone y est-il pour quelque chose?

«Je ne suis pas le genre de gars qui va dire : il me laisse sur le banc donc c’est un raciste», a lancé Théodore en entrevue à la baladodiffusion Cam and Strick Podcast samedi.

L’ancien gardien de but québécois a évolué sous les ordres de Boudreau lors de son séjour à Washington avec les Capitals.

«Nous avons entendu des histoires comme quoi Don Cherry n’est pas un grand fan des Russes et des choses comme ça. J’ai juste senti, en raison de certains commentaires et certaines situations avec Bruce...», a commencé Théodore avant de s’interrompre.

«On ne s’entendait pas bien, a-t-il résumé. On n’avait pas le même type de personnalité. Il n’aimait pas comment j’étais et je n’aimais comment il était. Dès les premiers jours où j’ai joué là, on ne s’est pas bien entendu et ça n’a jamais cliqué.»

Théodore a aussi indiqué avoir entendu Boudreau traiter certains joueurs francophones de «frogs».

«Raciste est un grand mot et je ne dis pas qu’il l’est, a poursuivi Théodore. Je suis le premier à me traiter de Frog et à dire aux autres que je suis la meilleure Frog avec qui ils ont joué. Je n’ai pas de problème avec ça, mais.,. les choses ont changé depuis les années 70...»