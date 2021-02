Coacher pour ne pas perdre

C’est une marotte cette saison. La clé du succès du Canadien et du bonheur du partisan. Claude Julien va-t-il diriger son équipe pour gagner ou va-t-il la diriger pour ne pas perdre ? Les deux manières pourchassent le même objectif, mais empruntent des routes bien différentes...

Après la défaite de mercredi face aux Maple Leafs, j’ai attentivement écouté le point de presse de Julien. Il relativisait beaucoup et ramenait la défaite à quelques erreurs commises en deuxième période. Autrement dit, il semblait satisfait d’avoir perdu 4 à 2, avec un but dans un filet désert, contre la super puissance torontoise.

Plus tôt cette saison, le coach montrait moins de satisfaction dans une victoire à haut pointage. J’exagère, mais à peine.

Ce que je décode, c’est que Claude Julien semble davantage satisfait de la manière que du résultat. Comme un enseignant à la p’tite école heureux de voir que l’effort de son élève est bon en dépit de quelques échecs.

Jeunes et ambitieux

Le Canadien demeure une jeune équipe. Pas nécessairement à la moyenne d’âge globale dopée par Shea Weber et Carey Price. Plutôt dans la photo d’ensemble, ou trois des quatre joueurs de centre sont âgés de 24 ans ou moins.

Aussi jeune soit-elle, la formation 2021 du CH est améliorée et a des objectifs autrement plus significatifs que lors des trois dernières saisons sous le signe de la transition.

Nick Suzuki continue de recevoir beaucoup de minutes d’utilisation, mais ne provoque plus autant d’étincelles que lors des 10 premiers matchs. Jesperi Kotkaniemi semble encore sonné du coup sauvage de Dillon Dube, des Flames. Phillip Danault joue comme un gars qui aurait voulu se désister de la saison en raison de la COVID.

la fameuse fraction de seconde

Julien a dit en prélude du match face aux Leafs : « En début de saison il y a avait beaucoup de buts, et c’est normal, les équipes n’ont pas eu de camp d’entraînement ni de matchs préparatoires. Attendez-vous à ce que le jeu se resserre et qu’il y ait moins de buts bientôt. »

Visiblement, ses joueurs ont bien reçu les instructions, mais pas les adversaires du Canadien. Jouer pour ne pas perdre plutôt que jouer pour gagner. Une nuance mesurable en fractions de seconde. Le temps entre la prise d’information et la prise de décision sur la glace. Instituée par une directive des coachs de toujours mesurer le risque dans le feu de l’action, cette fraction de seconde cause la défaite face à des ennemis rapides et talentueux comme les Leafs et les Oilers.

Comble de malheur, pour atteindre ses objectifs légitimes de 2021, le CH devra tasser le Toronto de sa route.

Laisser les joueurs s’exprimer

Comment faire ?

En cessant la castration. En laissant les garçons s’exprimer. En première période mercredi soir, Josh Anderson n’a pas réfléchi. Il s’est rué en pression sur Jake Muzzin, forçant la brute des Leafs à se débarrasser de la rondelle.

Ce revirement provoqué a servi Jonathan Drouin, qui a remis la politesse à Anderson. Celui-ci a battu le gardien en usant de vitesse et de précision. Si Anderson prend une fraction de seconde pour mesurer le risque en territoire neutre, Muzzin place sa rondelle et il n’y a pas de but du Canadien.

Sur cette séquence, Anderson a joué pour gagner plutôt que pour ne pas perdre.

L’objectif est le même, le chemin est bien différent...

Coup de cœur

Photo AFP

À qui d’autre que Tom Brady ! Bonne nouvelle, il est humain et mortel. Les images le montrant titubant, rond comme une bille au sortir du bateau des champions à Tampa Bay cette semaine prouvent que quelques fois, il se permet de célébrer comme vous et moi. Brady a de nouveau été impérial. Il a laminé son dauphin, Patrick Mahomes. Tellement qu’on peut rêver de le voir le refaire dans un an...

Coup de gueule

Du côté de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey, que des arbitres n’ayant pas travaillé depuis plusieurs mois et n’ayant eu aucun camp d’entraînement ratent dans le feu de l’action des coups à la tête évidents, c’est une chose. Mais que les réviseurs de Toronto refusent de passer un message clair pour enrayer les coups limites, c’est carrément scandaleux.

Un p’tit 2 sur...

Photo Pierre-Paul Poulin

Du mouvement de personnel avant longtemps chez le Canadien. Marc Bergevin gère à la petite journée, il roule ses cennes pour en faire des piastres afin de se donner de l’air sous le plafond salarial. Je pense que le DG, sans toucher à son noyau, va tenter d’améliorer son équipe, d’en combler une lacune en ajoutant à son alignement. La soustraction pourrait s’appeler Paul Byron. Ou Tomas Tatar.