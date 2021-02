De l’eau dans la cale

Que se passe-t-il au juste ? Réalité ou fiction ?

Cette équipe que l’on disait pourtant métamorphosée, a-t-elle vendu du rêve ? Je ne le crois pas, on ne domine pas l’adversaire comme elle l’a fait lors des deux premières semaines du calendrier sans avoir des effectifs capables d’élever les standards, mais admettons que pour l’instant, il y a de quoi s’interroger.

A-t-on évalué cette formation sur le coup de l’émotion, a-t-on été emporté par l’euphorie d’un début de saison spectaculaire ?

Formation méconnaissable

En l’espace d’une semaine, on ne reconnaît plus l’équipe qui soulevait les passions avec une attaque se comparant aux meilleures de la Ligue nationale. Présentement, elle manque d’intensité... mais surtout de créativité. Elle semble avoir perdu tous ses attributs.

Également, on ne reconnaît plus cette brigade défensive que l’on croyait supérieure à celles des autres formations de la division canadienne, mais qui, subitement, perd tout son lustre en multipliant les erreurs.

Pourtant, ce sont les mêmes effectifs. Les patineurs qui en début de saison semaient la terreur dans le territoire adverse, présentement, ils n’inquiètent personne. Pas étonnant que Matt Murray (Ottawa), Frederik Andersen (Toronto) et Mike Smith (Edmonton) aient adoré leur passage au Centre Bell.

Sans oublier Jacob Markstrom, des Flames de Calgary, qui a été le dernier gardien sollicité en plusieurs occasions par l’attaque du Canadien. Puis, c’est le vide.

Le CH qui ne joue pas avec conviction dans un match contre ses principaux rivaux, les Leafs de Toronto, c’est inacceptable. Il ne compétitionne plus avec intensité. Sa façon de procéder est à l’opposé de ce qu’il démontrait avec une telle ferveur lors des dix premiers matchs de la saison.

Il ne s’agit pas de la science-fiction. Cette formation est la même que celle accumulant les victoires lors des dix premiers matchs. Les acteurs sont les mêmes. A-t-on modifié les rôles ou a-t-on cherché à changer le scénario ? Pourtant, quand tout va bien, dit-on, pourquoi chercher à corriger ce qui fonctionne bien ? La réalité, c’est que pour des raisons qui échappent aux entraîneurs, les patineurs semblent avoir laissé de côté l’éthique de travail qui leur avait permis de se démarquer.

Absence de synchronisme

Claude Julien fournit quelques explications. Il ne parle pas d’un système qui, soudainement, n’est plus à point. Il s’attarde surtout sur l’exécution et, forcément, un manque de synchronisme. Il s’arrête sur les mauvaises décisions prises dans le

territoire défensif.

Les points soulevés par le pilote ont un dominateur commun. Tout repose sur l’esprit de compétition. Il est clair que l’adversaire va s’ajuster. C’est maintenant à Julien et à son groupe de trouver une façon pour contrer la stratégie de leurs vis-à-vis.

Sauf que tant et aussi longtemps que les patineurs ne voudront pas payer le prix, le Canadien va se placer dans une situation inconfortable. On ne peut pas se payer le moindre ralentissement occasionnant une série prolongée de défaites. C’est courir au suicide.

Et ce qui est inquiétant, c’est que trop d’attaquants ne répondent plus aux attentes. Six buts en quatre matchs après avoir maintenu une moyenne de plus de quatre buts par match, il y a quelque chose qui cloche.

Difficile pour Price

La brigade défensive que l’on croyait la meilleure de la division canadienne n’est plus aussi efficace. Carey Price n’est pas un gardien dominant.

Le système n’est pas en cause.

En début de saison, il était pratiqué par un groupe qui ne craignait pas les zones hostiles. Par un groupe qui se déplaçait à grande vitesse pour semer la confusion chez les défenseurs adverses. L’échec avant créait des revirements et la complicité entre les défenseurs et les attaquants limitait l’espace de manœuvre des dangereux marqueurs de l’adversaire. Lors des derniers matchs, combien de fois les joueurs du Canadien ont-ils effectué trois passes de suite ?

Maintenant, on va dans le coin sans laisser ses empreintes, on remet la rondelle aux défenseurs, mais on ne s’aventure plus devant le filet. On préfère demeurer en périphérie, au grand plaisir de l’équipe adverse. Et, quand vient le temps de travailler dans son territoire, c’est la confusion parce qu’on manque nettement de concentration.

L’an dernier, il était facile de jouer contre le Canadien au Centre Bell. Les adversaires s’amusaient comme larrons en foire. Cependant, l’équipe n’avait pas les effectifs pour rivaliser à un niveau supérieur.

Or, cette saison, ce n’est pas le cas.

Ce qui explique que le même phénomène se produit – le Canadien étant toujours une proie facile au Centre Bell – ce n’est pas une question de talent, mais bien une question de jouer – ou non – avec passion.

Nouvelle tendance

J.J. Watt et les Texans ont décidé que c’était terminé.

Bye, bye, JJ. Merci, Texans.

Il y a longtemps que Watt voulait quitter une organisation qui semble incapable d’en bâtir une de premier plan. Maintenant, il choisira une équipe.

Depuis quelques saisons, surtout dans la NBA, les joueurs exercent de plus en plus de pression sur leurs employeurs. La loyauté, ça n’existe plus sauf dans de rares exceptions. Si un joueur veut aller jouer ailleurs, il prend les grands moyens pour contourner le système.

Et les joueurs étoiles veulent également participer aux décisions administratives. La NFL verra de plus en plus de joueurs désirant changer d’adresse. Russell Wilson, l’excellent quart-arrière des Seahawks de Seattle, affirmait cette semaine qu’il entend de plus en plus des bruits selon lesquels son nom apparaît sur la liste des priorités de quelques formations de la NFL, même s’il possède un contrat de plusieurs années à Seattle. « J’aimerais terminer ma carrière ici, j’ai fait des investissements, j’aime Seattle. Cependant, je voudrais avoir la chance de participer aux décisions au sujet des effectifs. »

Est-ce une nouvelle tendance ?

Le hockey n’y échappe pas. Pierre-Luc Dubois et Patrik Laine voulaient changer d’adresse. On a acquiescé à leur demande parce que les employeurs se trouvaient dans un cul-de-sac.

Attendez-vous à ce que d’autres joueurs utilisent leur impact pour forcer la main de leurs employeurs.